"L'arbitraggio? Dopo l'espulsione di Leao, sacrosanta, l'arbitro ha diretto a senso unico come se dovesse in qualche modo mettere a posto le cose. Tutte le decisioni sono state contrarie. Non bisogna arbitrare con arroganza". Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, attacca l'arbitro Michael Fabbri al termine della sfida contro il Milan, persa 2-1 dai blucerchiati a Marassi: "La posta in palio era pesante sia per noi che per il Milan - prosegue Giampaolo -. La mia espulsione ci stava, ho dato del co....ne all'arbitro, ma la gestione dei cartellini è stata sbagliata. Al di là del fatto che il Milan è forte e che forse avrebbe vinto, la gestione della partita non mi è piaciuta".

"Ho una buona squadra"

"Questa è una buona squadra, ha bisogno di qualche buon risultato positivo che aiuti psicologicamente e faremo quello che dovremo fare. La squadra ha bisogno di arrivare a una condizione fisica e tecnica buona, tanti nuovi giocatori che sono qui purtroppo sono arrivati privi di condizione. Quando saremo a regime faremo meglio".

Su Leao

"Quando si apre il campo, è forte. Maignan può giocare corto, ma anche lanciare Leao che se parte non lo prendi più. Non volevamo subire questa palla lunga. Fermarlo del tutto è impossibile, devi cercare di limitarlo. In Serie A non lo tiene nessuno".

