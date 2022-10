Ho avuto la grande fortuna di avere un club fantastico alle spalle, che mi ha sostenuto e aiutato - le parole di Pioli dopo la consegna del premo -. Ho avuto un gruppo di giocatori eccezionali, siamo riusciti a creare un ambiente che mi piace definire magico, dove tutti siamo riusciti a rendere al meglio. Il coro Pioli is on fire? È molto emozionante, la cosa che mi rende più orgogliosa è che il coro è partito sul pullman, dai miei ragazzi, poi i tifosi l'hanno ripreso. Speriamo di poterlo portare avanti il più a lungo possibile". E come ampiamente prevedibile, il Milan è stato premiato come miglior squadra del passato campionato. A ritirare il premio Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del club rossonero: "È un onore rappresentare questo grande club che ha fatto la storia del calcio e ha formato tantissimi giocatori - le sue parole -. Se mi emoziono ancora? Sì, il nostro lavoro, sia da giocatore che da dirigente, è fatto di passione ed è alla base dei nostri successi. Dove si soffre di più? Dietro la scrivania si soffre da morire, se giochi sfoghi". Stefano Pioli , protagonista della fantastica cavalcata del Milan verso il 19° scudetto della sua storia, è stato premiato in qualità di miglior allenatore della Serie A 2021-22. Il riconoscimento è stato consegnato al tecnico rossonero nel corso del Gran Galà del Calcio organizzato dall'AIC, l'Associazione italiana calciatori, andato in scena a Milano: "- le parole di Pioli dopo la consegna del premo -.". E come ampiamente prevedibile,. A ritirare il premio Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del club rossonero: "- le sue parole -.".

Stefano Pioli e Roberto Mancini durante il Gran Galà del Calcio 2022 Credit Foto Getty Images

Leao il miglior giocatore di Serie A 2021-22

Serata a tinte rossonere anche per quanto riguarda i premi individuali ai giocatori. Mike Maignan è il miglior portiere della passata stagione, così come la linea difensiva della Top 11 2021-22 è per due quarti milanista: oltre a Bremer e Di Lorenzo, infatti, ci sono anche Tomori e Theo Hernandez. L'Inter la fa da padrona a centrocampo con Barella e Brozovic in un reparto completato da Milinkovic-Savic. Attacco stellare con Vlahovic, Immobile e Leao: il portoghese del Milan è stato incoronato inoltre come miglior giocatore in assoluto della Serie A 2021-22.

Portiere: Maignan (Milan).

Difensori: Di Lorenzo (Napoli), Tomori (Milan), Bremer (Torino, oggi Juventus), Theo Hernandez (Milan).

Centrocampisti: Barella (Inter), Brozovic (Inter), Milinkovic-Savic (Lazio).

Attaccanti: Leao (Milan), Vlahovic (Fiorentina e Juventus), Immobile (Lazio).



La Top 11 di Serie A 2021-22 (4-3-3) - Maignan; Di Lorenzo, Bremer, Tomori, Theo Hernandez; Barella, Brozovic, Milinkovic-Savic; Leao, Vlahovic, Immobile.

Di Theo Hernandez il gol più bello

Il miglior gol della Serie A maschile 2021-22 è quello di Theo Hernandez: il terzino francese del Milan si è aggiudicato il riconoscimento grazie allo strepitoso coast to coast contro l'Atalanta alla penultima giornata, in un match giocato a San Siro e vinto 2-0 dai rossoneri. Hernandez aveva firmato la rete del 2-0 dopo che Leao aveva sbloccato il risultato a inizio ripresa. "Me lo ricordo benissimo il boato di San Siro - commenta il terzino milanista -. Sono felicissimo di questo premio e di aver fatto felici i tifosi milanisti, voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno votato".

Theo Hernandez dopo il gol segnato durante Milan-Atalanta - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Gli altri premi

Miglior arbitro di Serie A 2021-22: Daniele Orsato della sezione di Schio

Miglior giocatore di Serie B 2021-22: Federico Gatti (Frosinone, oggi alla Juventus)

I premi della Serie A femminile 2021-22

Miglior giocatrice: Lisa Boattin (difensore Juventus).

La Top 11: Peyraud-Magnin; Boattin, Linari, Lenzini, Filangeri; Simonetti, Caruso, Andressa, Greggi; Bergamaschi, Cantore.

Miglior gol: Martina Rosucci (centrocampista Juventus).

