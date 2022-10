Bisogna vincere tante partite se vogliamo pensare di rivincere il campionato. Dopo un approccio più che buono potevamo dare una direzione precisa alla partita, poi ci siamo disuniti. Ma abbiamo delle individualità che ci permettono di trovare la giocata vincente come quella di Rebic per Tonali". Ai microfoni di DAZN, Stefano Pioli analizza così il Dentro questa partita c'erano tante motivazioni - prosegue il tecnico rossonero - e soprattutto quella di trovare la terza vittoria consecutiva in campionato che non c'era ancora riuscita, oltre alla voglia di continuare a fare bene in trasferta. Ora avremo una settimana piena per recuperare energie e lavorare bene, avremo il tempo di preparare 7 partite in 20 giorni". ". Ai microfoni di DAZN, Stefano Pioli analizza così il successo del Milan per 2-1 sul Verona al Bentegodi . "- prosegue il tecnico rossonero -".

Ad

Sulla posizione di Theo Hernandez

Serie A Verona-Milan 1-2, pagelle: Thiaw salva il risultato UN' ORA FA

"Ci aspettavamo che il movimento dentro di Theo venisse preso dal loro esterno e noi abbiamo un giocatore sull'esterno come Leao a cui se lasci l'uno contro uno diventa una situazione favorevole. Ogni volta che Leao ha preso palla sulla linea li ha messi in difficoltà. Theo lo abbiamo trovato poco perché Faraoni lo ha seguito bene. Abbiamo sofferto nelle transizioni perché portavamo tanti uomini in avanti".

Sulla prova di Adli

"Per lui non è stata una partita semplice perché il Verona marcava quasi esclusivamente a uomo in tutte le zone del campo. Era la sua prima partita dall'inizio, qualche difficoltà era normale aspettarsela. Thiaw, Vranckx e Dest sono arrivati neanche due mesi fa, sono ragazzi giovani che arrivano da campionati diversi. Hanno un grande potenziale e grande voglia di lavorare. Sono sicuro che tra poco saranno pronti. Origi sta bene finalmente, si è liberato del brutto infortunio che lo bloccava: non si sentiva libero, sciolto. Ha fatto finalmente un tiro di sinistro, è un segnale importante".

Thiago Silva: "Se tornerò al Milan? Magari come allenatore"

Serie A Tonali è ancora il re di Verona: il Milan vince 2-1 nel finale 4 ORE FA