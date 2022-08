Spalletti: "Il Napoli ha perso dei leader, dal mercato servono giocatori importanti. Simeone a Verona ci sarà"

CALCIO, SERIE A - Nel lunedì di Ferragosto il Napoli debutta in campionato in casa dell'Hellas Verona. Per Luciano Spalletti una conferenza stampa non certo agevole: "Si parla di un nuovo ciclo, non ci sono più i giocatori importanti che hanno permesso i buoni risultati degli ultimi anni. Simeone è un acquisto corretto, Sirigu è arrivato in ottime condizioni".