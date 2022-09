La nuova stagione è appena cominciata, chi è oggi il calciatore più pagato in Serie A? Per rispondere, è possibile comporre una classifica con gli stipendi di tutti i giocatori del nostro campionato. Lo ha fatto Calcio e Finanza, che ha stilato due graduatorie, una per lo stipendio netto e una per lo stipendio lordo. Le differenze sono legate agli effetti del Decreto Crescita. Una caratteristica comune delle due top10 è che sono entrambe presidiate dagiocatori di due sole squadre: Juventus e Inter. Assenti illustri i tesserati di Milan, Roma, Napoli e Lazio. il calciomercato si è concluso da poche settimane , è quindi il tempo di togliersi una curiosità:Per rispondere, è possibile comporre una classifica con gli stipendi di tutti i giocatori del nostro campionato. Lo ha fatto, che ha stilato due graduatorie, una per lo stipendio netto e una per lo stipendio lordo. Le differenze sono legate agli effetti del Decreto Crescita. Una caratteristica comune delle due top10 è che. Assenti illustri i tesserati di Milan, Roma, Napoli e Lazio.

TOP 10 - STIPENDI NETTI

Il ranking più importante è quello dello stipendio netto perché mostra chi effettivamente percepisce più soldi. Dunque, partiamo da questo. In testa troviamo Romelu Lukaku che all’Inter guadagna 8,5 milioni di euro netti a stagione. Subito dietro di lui c’è Paul Pogba, che è fermo ai box ancora per qualche mese per la lesione al menisco . Il francese ha firmato con la Juventus per 8 milioni di euro. A 7 milioni ci sono tre giocatori bianconeri, che completano il podio: Paredes, Rabiot e Vlahovic.

POSIZIONE CALCIATORE NETTO LORDO 1 Lukaku* 8.500.000 11.135.000 2 Pogba* 8.000.000 10.480.000 3 Rabiot* 7.000.000 9.170.000 3 Vlahovic 7.000.000 12.950.000 3 Paredes 7.000.000 9.170.000 6 Brozovic 6.500.000 12.025.000 6 Bonucci 6.500.000 12.025.000 6 Szczesny 6.500.000 12.025.000 9 Alex Sandro 6.000.000 11.100.000 9 Lautaro 6.000.000 11.100.000 9 Di Maria* 6.000.000 7.860.000

Dati in milioni di euro; *sgravi previsti dal Decreto Crescita

TOP 10 - STIPENDI LORDI

Nella graduatoria per lo stipendio dello lordo incidono gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita. Così, in prima posizione c’è Dusan Vlahovic, che costa alla Juventus poco meno di 13 milioni di euro a stagione. Sul podio con poco più di 12 milioni: Wojciech Szczesny, Leonardo Bonucci e Marcelo Brozovic. Romelu Lukaku scivola allora in quinta posizione. Rispetto alla graduatoria precedente, scompaiono i nomi di Leandro Paredes, Adrien Rabiot e Angel Di Maria, che lasciano spazio a Hakan Calhanoglu, Edin Dzeko, Federico Chiesa, Juan Cuadrado e Gleison Bremer.

POSIZIONE CALCIATORE LORDO NETTO 1 Vlahovic 12.950.000 7.000.000 2 Szczesny 12.025.000 6.500.000 2 Bonucci 12.025.000 6.500.000 2 Brozovic 12.025.000 6.500.000 5 Lukaku* 11.135.000 8.500.000 6 Alex Sandro 11.100.000 6.000.000 6 Lautaro 11.100.000 6.000.000 8 Pogba* 10.480.000 8.000.000 9 Calhanoglu 9.250.000 5.000.000 9 Dzeko 9.250.000 5.000.000 9 Chiesa 9.250.000 5.000.000 9 Cuadrado 9.250.000 5.000.000 9 Bremer 9.250.000 5.000.000

Dati in milioni di euro; *sgravi previsti dal Decreto Crescita

