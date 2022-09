Arrivano brutte notizie per il Napoli dall'infermeria: gli esami diagnostici cui si è sottoposto Victor Osimhen in mattinata, infatti, hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Lo comunica ufficialmente il club azzurro, che precisa inoltre come l'attaccante nigeriano abbia già iniziato a svolgere le terapie. Per Osimhen si prospetta uno stop di circa un mese: oltre al match di domani (sabato 10) contro lo Spezia al Maradona, salterà sicuramente la sfida di San Siro contro il Milan in programma domenica prossima 18 settembre nonché la trasferta di Champions di martedì sul campo dei Glasgow Rangers.

Osimhen si era infortunato mercoledì sera sul finire del primo tempo del match di Champions League contro il Liverpool: il nigeriano, che già alla vigilia del match contro i Reds non era al top della condizione, si era accasciato per un problema muscolare ed era stato costretto a lasciare il campo sul risultato di 2-0 per la squadra di Spalletti. Simeone, entrato al suo posto, aveva trovato subito il gol del 3-0 in una partita che poi si sarebbe conclusa con il clamoroso successo per 4-1 degli azzurri.

Spalletti: "Kim una certezza. Paragone con Koulibaly? È sulla buona strada"

