Mi diverto tanto a vedere giocare questa squadra. Stiamo bene, siamo in fiducia e otteniamo risultati convincenti ma dobbiamo continuare. Nessuno rallenta, ma questo ottobre è stato praticamente perfetto". Ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi commenta così il convincente successo per Sappiamo quello che vogliamo - prosegue l'allenatore nerazzurro -, giochiamo ogni due giorni e mezzo ma stiamo bene. Se è la mia migliroe Inter? Assolutamente sì". ". Ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi commenta così il convincente successo per 3-0 dell'Inter sulla Sampdoria a San Siro . "- prosegue l'allenatore nerazzurro -,".

Sulla rimonta scudetto

"Chiaramente il calendario va guardato, da qui alla sosta abbiamo partite impegnative ma in questo momento la classifica va guardata relativamente. Dobbiamo vedere le prestazioni, noi a volte abbiamo sbagliato mentre le altre corrono. Ora abbiamo tre partite importanti più la sfida col Bayern Monaco dove dovremo fare una partita seria come quelle che stiamo facendo in questo periodo".

Su Brozovic (a DAZN)

"Stanno rientrando giocatori importanti. All'appello manca solo Brozovic, vediamo se riusciamo a portarlo domenica a Torino (contro la Juventus, ndr). Abbiamo fatto le cose giuste durante la sosta, dopo il ko con la Roma avevo visto la squadra in netta ripresa. Il calendario non è stato semplice ma sapevamo che ci saremmo ritrovati. Adesso veniamo da una bellissima striscia positiva, ma il campionato è difficile".

Zhang: "Il nostro impegno a lungo termine è sempre stato chiaro"

