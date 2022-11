Il più romantico di tutti è senza dubbio Alessandro Del Piero, uomo dei record con la maglia bianconera, il più amato della storia della Vecchia Signora e sempre nel cuore dei tifosi, anche a distanza di dieci anni dalla sua ultima partita allo Stadium. La Juventus naviga in acque tormentate. Le dimissioni in blocco del consiglio d’amministrazione portano inevitabilmente a chiedersi quale sarà il futuro della società e inevitabilmente spuntano subito nomi su nomi , da quelli più “tecnici” a quello più romantici., uomo dei record con la maglia bianconera, il più amato della storia della Vecchia Signora e sempre nel cuore dei tifosi, anche a distanza di dieci anni dalla sua ultima partita allo Stadium.

Del Piero ora è un imprenditore, un ambasciatore del calcio per i giovani e un commentatore televisivo. Proprio in questo ruolo, con la presenza in onda in una trasmissione di beIN Sport, gli viene chiesto immediatamente se tornerebbe alla Juventus. La risposta è come sempre nelle sue corde: pacata, diplomatica e senza sbilanciarsi troppo, ma le sue parole rivelano quanto amore ancora lo leghi alla Juve.

Ad

La domanda è secca e diretta: “So che è presto per dirlo, ma tu torneresti alla Juve se ti offrissero un ruolo?”.

Serie A Chi è Maurizio Scanavino? Ecco il nuovo direttore generale della Juve 11 ORE FA

Ecco la risposta di Alex: "È davvero presto per parlarne, ma fai questa domanda a una persona che ha passato quasi 20 anni lì, è andata in Serie B. I miei rapporti con la squadra, i proprietari e i tifosi sono molto profondi, perché siamo passati attraverso tante situazioni. Abbiamo toccato i vertici e siamo sprofondati, per poi risalire di nuovo, questa è la storia. Questo grande viaggio mi ha portato qui con voi, ragazzi".

Sicuramente ogni notizia che riguarda la Juve mi suscita grandi emozioni, coinvolgimento e partecipazione. Adesso aspetto, bisogna vedere che cosa succederà.

Siamo certi che molti tifosi della Juventus, di fronte a questo discorso, cominceranno a sperare in un bel regalo di Natale.

Da Del Piero a Maldini: la Top 10 dei giocatori più longevi

Serie A Agnelli: "Non temevamo nessuno ovunque siamo stati. Siamo della Juve, fino alla fine" 12 ORE FA