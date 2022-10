Juventus-Empoli, match valido per l'11esima giornata di Serie A 2022-23 e disputato all'Allianz Stadium, è terminato sul punteggio di 4-0 grazie ai gol di Kean, McKennie e Rabiot, quest'ultimo autore di una doppietta. La gara è stata arbitrata da Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Con questo risultato i bianconeri di Allegri centrano il secondo successo di fila in campionato e salgono a quota 19 punti, a -3 dal quarto posto e a -7 dalla capolista Napoli. Battuta d'arresto per i toscani di Zanetti che rimangono fermi a quota 11. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6 - Reattivo quando chiude la porta a Destro. Bene anche nelle uscite.

Daniele RUGANI 6 - Nel primo tempo sbroglia una situazione molto delicata in piena area, poi si limita all'ordinaria amministrazione senza sbavature.

dal 79' Alex SANDRO s.v. - In campo nel finale a risultato acquisito, non giudicabile.

Leonardo BONUCCI 6 - Non sempre perfetto nei tempi di intervento, rischia il giallo su Bandinelli ma se la cava con l'esperienza e il senso della posizione.

DANILO 7 - Brillante soprattutto sui palloni alti, bene anche con il pallone tra i piedi quando si tratta di far ripartire l'azione. Brillante dal punto di vista fisico, suo l'assist per il definitivo poker di Rabiot.

Juan CUADRADO 6,5 - Tocca un'infinità di palloni, ogni tanto commette qualche errore banale ma lascia il segno con due assist per McKennie e Rabiot.

Weston MCKENNIE 7 - Appena ne ha l'opportunità si butta in area: Vicario gli nega la gioia del gol nel primo tempo, ma lui si prende la rivincita firmando il 2-0 con una grande incornata.

dal 65' Leandro PAREDES 6 - Entra e gioca al piccolo trotto quando ormai la partita è indirizzata sul binario bianconero.

Manuel LOCATELLI 7 - Lavoro molto importante davanti alla difesa. E appena può prova a verticalizzare. In crescita. Impreziosice la sua prova con il filtrante da cui nasce il 4-0 di Rabiot.

Adrien RABIOT 7,5 - Da una sua sgasata nasce l'azione dell'1-0, nella ripresa si prende la scena con una doppietta da attaccante consumato. Si conferma una pedina imprescindibile per Allegri.

Filip KOSTIC 7 - Confeziona l'assist per il gol di Kean, appena può punta l'uomo e mette palloni velenosi a centro area. Gran partita, utile anche in fase difensiva.

dall'85' Samuel ILING 6 - Debutta in Serie A e si merita la sufficienza, nonostante i pochi minuti a disposizione, perché contribuisce a creare l'occasione da gol di Miretti.

Dusan VLAHOVIC 5,5 - Si vede pochissimo: si limita a un lavoro fatto di sponde e sacrificio lasciando il palcoscenico a Kean. Spento. Allegri gli risparmia l'ultima mezz'ora.

dal 65' Arkadiusz MILIK 6 - Entra con grande cattiveria agonistica e si rende subito pericoloso. Appena può cerca la porta, ma vuoi per imprecisione e vuoi per Vicario, non trova il gol.

Moise KEAN 7,5 - Argento vivo addosso. Sblocca il risultato con una zampata, poi sfiora la doppietta almeno in un paio di occasioni seminando il panico tra i difensori dell'Empoli. Dentro la partita dall'inizio alla fine. Il migliore in campo.

dal 79' Fabio MIRETTI 6 - Solo un super Vicario gli nega la gioia del gol nei minuti finali.

All.: Massimiliano ALLEGRI 6,5 - Altra iniezione di fiducia dopo la vittoria di sette giorni fa contro il Torino. Opta per la difesa a 3 e dà una maglia da titolare a Kean che lo ripaga con una grande prestazione.

Le pagelle dell'Empoli

Guglielmo VICARIO 6 - Sui gol della Juventus non può nulla, anche se sul 3-0 di Rabiot la sua uscita non è impeccabile. Evita un passivo ancora più pesante con alcuni interventi super.

Petar STOJANOVIC 5 - Deve fronteggiare un Kostic ispirato, cliente decisamente scomodo. Si perde McKennie sul corner del 2-0. Serata da dimenticare.

Koni DE WINTER 5 - Buca l'intervento nell'azione dell'1-0 Juve e Kean non lo perdona. Errore pesante che indirizza la partita.

Sebastiano LUPERTO 5 - In difficoltà di fronte allo strapotere fisico di Kean, un po' troppo passivo in marcatura. Affonda definitivamente nella seconda parte di gara.

Fabiano PARISI 6 - Attento in copertura e intraprendente dalla metà campo in su: è grazie a lui che spesso l'Empoli trova la superiorità numerica sulla trequarti.

Nicolas HAAS 5,5 - Lavoro oscuro in mezzo al campo. Meglio nella prima parte di gara, poi si eclissa un po'.

dall'88' Duccio DEGLI INNOCENTI s.v. - In campo nei minuti finali, non giudicabile.

Razvan MARIN 5 - Spesso impreciso negli appoggi, di sicuro non la sua miglior partita.

Filippo BANDINELLI 6,5 - Tra le linee dà molto fastidio alla Juventus: bravo negli inserimenti e nel pressing alto sui portatori di palla bianconeri. Ispirato.

dal 75' Liam HENDERSON s.v. - In campo nei minuti finali, non giudicabile.

Marko PJACA 5 - Bloccato e poco lucido le poche volte in cui è chiamato in causa. Manda sull'esterno della rete un pallone invitante poco prima dell'intervallo.

dal 62' Nedim BAJRAMI 5 - In poco più di mezz'ora non trova mai un guizzo degno di nota.

Mattia DESTRO 5 - Ha la palla buona a metà primo tempo per sbloccarsi contro la Juve, ma Szczesny gli dice no.

dal 75' Sam LAMMERS s.v. - Non giudicabile, entra quando ormai la partita è decisa.

Martin SATRIANO 5 - Poco servito. Non si risparmia, ma non impensierisce mai la difesa della Juventus.

dal 62' Tommaso BALDANZI 5,5 - Qualche pallone giocato sulla trequarti, ma troppo poco per dare fastidio alla linea difensiva della Juve.

All.: Paolo ZANETTI 5,5 - Il suo Empoli gioca con buona personalità, ma dura troppo poco e dopo un'ora alza bandiera bianca. Non convincono le sue scelte in attacco: il tris Pjaca-Destro-Satriano non punge.

