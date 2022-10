a breve il report completo...

Ad

IL TABELLINO

Serie A Bonucci-Juve, la storia continua. A breve la firma sul rinnovo 7 ORE FA

JUVENTUS - EMPOLI 4-0 (1-0 primo tempo)

JUVENTUS (3-5-2) - Szczesny; Rugani (79' Alex Sandro), Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie (65' Paredes), Locatelli, Rabiot, Kostic (85' Iling); Kean (79' Miretti), Vlahovic (65' Milik). All.: Allegri.

EMPOLI (4-3-1-2) - Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas (88' Degli Innocenti), Marin, Bandinelli (75' Henderson); Pjaca (63' Bajrami); Destro (75' Lammers), Satriano (63' Baldanzi). All. Zanetti

GOL: 8' Kean (J), 56' McKennie (J), 82', 94' Rabiot (J)

AMMONITI: 36' Cuadrado (J), 58' Rabiot (J), 58' Satriano (E), 69' Haas (E)

ARBITRO: Michael Fabbri di Ravenna

LA CRONACA DEL MATCH IN 8 MOMENTI CHIAVE

6' OCCASIONE JUVE! Primo guizzo di Moise Kean. Errore di Pjaca a centrocampo che libera la corsa dell'attaccante bianconero. Kean entra in area e calcia di potenza. Poca precisione però: tiro alto.

8' VANTAGGIO JUVENTUS! Sblocca la partita Moise Kean. Cross perfetto di Kostic dalla fascia sinistra. Sul pallone si avventa Kean che anticipa De Winter e Vicario sul primo palo. Primo gol stagionale per l'attaccante schierato oggi da Allegri dal primo minuto.

32' ANCORA KEAN! Grande occasione per l'attaccante della Juventus. Cross da fermo di McKennie dal vertice alto destro dell'area. Un po' contemplativa la difesa dell'Empoli che permette a Kean di saltare e colpire di testa indisturbato. Palla fuori d'un soffio.

33' ECCO L'EMPOLI! Destro si gira e calcia in area su suggerimento di Bandinelli. Attento Szczesny che respinge il tiro dell'ex Genoa.

36' OCCASIONE JUVE! Cuadrado scarta un paio di avversari e serve McKennie che calcia di prima intenzione dentro l'area piccola. Vicario si supera, schermando lo specchio allo statunitense e parando con il busto

56' RADDOPIO JUVENTUS! Angolo calciato alla perfezione da Cuadrado che pesca McKennie in mezzo all'area. Colpo di testa dello statunitente che anticipa Stojanovic e batte Vicario. È 2-0 Juve e primo gol in campionato per McKennie

64' GOL ANNULLATO ALLA JUVENTUS! Altro cross telecomandato di Kostic. Kean si avventa sul pallone di testa ma la partenza è in fuorigioco. Lunga consultazione da parte del VAR che conferma la posizione di offside da parte di Kean

82' 3-0 JUVENTUS! Terza rete bianconera firmata da Rabiot. Altro calcio d'angolo battuto da Cuadrado che pennella in area. Sul secondo palo stacca di testa Rabiot. Vicario respinge ma solo dopo che la palla ha superato la linea di porta. L'orologio di Fabbri segnala il gol.

94' POKER JUVENTUS! Ancora Rabiot, doppietta per il francese. Grande intuizione di Locatelli che serve Danilo in profondità. Il brasiliano distribuisce poi l'assist perfetto per Rabiot in mezzo all'area. Distratta la difesa dell'Empoli che si limita a guardare lo sviluppo dell'azione bianconera.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Coppa Italia Juventus-Monza, Inter-Parma e Milan-Torino il programma degli ottavi IERI ALLE 21:48