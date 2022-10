Serie A, Juventus - Allegri pre Empoli: "Chiesa e Pogba non sono ancora disponibili"

SERIE A - Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della sfida con l'Empoli: "Avete una fantasia mondiale, Chiesa e Pogba non sono ancora disponibili, domani non ci sono. Come fate a dire che sono disponibili dopo 2 allenamenti...".