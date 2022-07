Federico Chiesa, che abbandona la numero 22 e si prende la 7 che nel primissimo scorcio della passata stagione era appartenuta a Cristiano Ronaldo, poi trasferitosi al Manchester United negli ultimi giorni di mercato. La 22 libera ha già scatenato le fantasie di mercato: il suo prossimo proprietario sarà Nicolò Zaniolo? Con l'avvio ufficiale della sessione estiva di calciomercato e con gli ormai certi addii di Dybala , Bernardeschi, Chiellini Morata , la Juventus entra di fatto nella nuova stagione e fa scattare la vendita al pubblico delle maglie personalizzate dei giocatori per il 2022-23. Sullo store online bianconero, infatti, le nuove casacche sono già disponibili e qualche novità merita di essere sottolineata. Partiamo da, che abbandona la numero 22 e si prende la 7 che nel primissimo scorcio della passata stagione era appartenuta a Cristiano Ronaldo, poi trasferitosi al Manchester United negli ultimi giorni di mercato. La 22 libera ha già scatenato le fantasie di mercato: il suo prossimo proprietario sarà

Maglia nuova anche per Dusan Vlahovic, che prende la 9 lasciata libera da Morata: "Un attaccante totale, un campione che è il presente della Juventus, ma guarda al futuro, con i suoi gol, la sua potenza, la sua gioventù - si legge sullo store della Juventus a proposito dell'attaccante serbo -. La maglia della Juventus di Vlahovic è il simbolo di chi, quando indossa i colori bianconeri, sbaraglia ogni tipo di avversario per arrivare alla vittoria, senza mai arrendersi".

La maglia numero 9 di Dusan Vlahovic per la stagione 2022-23 - Foto store online Juventus Credit Foto From Official Website

Pogba avrà la numero 10 di Dybala?

Spicca anche l'assenza di un padrone per la numero 10, rimasta non assegnata dopo il mancato rinnovo di Dybala. E qui le fantasie dei tifosi si accendono ancora di più, visto che il prossimo titolare della maglia più prestigiosa potrebbe essere Paul Pogba, ormai in procinto di tornare alla Juventus. L'annuncio del ritorno del centrocampista francese dovrebbe essere solo una questione di giorni.

