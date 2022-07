In casa Milan il bicchiere è mezzo pieno perché finalmente, dopo una trattativa estenuante e un assordante silenzio mediatico, Paolo Maldini, Frederic Massara e la proprietà hanno trovato un accordo per proseguire insieme il cammino intrapreso che - poco più di un mese fa - ha portato in dote uno scudetto tanto bello quanto inatteso. Ma il bicchiere è anche mezzo vuoto perché, inevitabilmente, la situazione di stallo prolungato ha fatto sì che i rossoneri siano in ritardo sul mercato: adesso che le acque si sono calmate, serve un'accelerazione, un cambio di marcia. Per dare un segnale alla piazza innanzitutto, ma anche alle dirette concorrenti che nel frattempo ( Inter in primis ) non sono state certo a guardare, anzi.

La priorità: uno o due rinforzi sulla trequarti

E per dare un segnale forte dopo settimane di immobilismo, è evidente che il Milan abbia bisogno di piazzare un grande colpo sulla trequarti, ovvero nel reparto dove più necessita di ritocchi e rinforzi di spessore, a destra e in mezzo. La rosa di candidati comprende al momento 6 nomi ma, conoscendo il modus operandi di Maldini e Massara, non è detto che la platea non si possa allargare. Gli obiettivi più o meno dichiarati sono, in ordine sparso, De Ketelaere, Asensio, Ziyech e Lang. Il primo costa tanto (il Bruges chiede almeno 35 milioni di euro) ma ha un ingaggio abbordabile, mentre per lo spagnolo del Real Madrid vale l'esatto contrario. Per l'esterno del Chelsea bisogna lavorare sulla formula e sull'ingaggio, mentre l'esterno olandese del Bruges sarebbe un'operazione sostenibile. Decisamente più defilato Draxler, che ormai da diverse stagioni non riesce a esprimersi con continuità al PSG. Infine c'è Dybala: l'argentino al momento rappresenta poco più di una suggestione, ma col passare delle settimane potrebbe trasformarsi in una pista più concreta se continuasse a rimanere senza squadra.

Paulo Dybala con la maglia dell'Argentina - Finalissima 2022 Italia-Argentina Credit Foto Getty Images

Milan: gli obiettivi per la trequarti

Giocatore * Costo del cartellino + ingaggio * Paulo Dybala 0 + 6 Charles De Ketelaere 35 + 1,3 Marco Asensio 25 + 6 Hakim Ziyech 28 + 6,5 Noa Lang 20 + 1,5 Julian Draxler 15 + 3,7

* fonte Gazzetta dello Sport

Charles De Ketelaere Credit Foto Getty Images

Soluzioni low cost a centrocampo e in difesa?

Se il Milan riuscirà ad acquistare due giocatori sulla trequarti, molto probabilmente dedicherà un budget molto più ridotto a centrocampo e difesa. Il sostituto di Kessié, ad esempio, rimane un rebus. Renato Sanches è più lontano ma non è ancora del tutto sfumato, anche se i rossoneri difficilmente potranno battere la concorrenza del PSG. Pobega è rientrato alla base e in arrivo c'è Adli, bloccato un anno fa. Basteranno per far dimenticare l'ivoriano? Probabilmente no, anche perché hanno caratteristiche diverse, ma la sensazione è che in quel settore il Milan non farà grandi investimenti. Così come in difesa. Perso Botman, trasferitosi al Newcastle , i rossoneri punteranno ancora sull'affidabilità della coppia di centrali Kalulu-Tomori, con Kjaer pronto a tornare in pianta stabile a settembre. Bloccata per il momento la partenza di Gabbia, c'è la possibilità di completare il reparto con una soluzione low cost: il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Francesco Acerbi, la cui esperienza con la Lazio sembra arrivata al capolinea.

Yacine Adli in azione durante PSG-Bordeaux - Ligue 1 2021-22 Credit Foto Getty Images

