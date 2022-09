Il Napoli ha vinto una partita molto combattuta e facciamo i complimenti alla squadra - si legge in un comunicato pubblicato dalla Lazio -. Sul risultato di ieri (sabato, ndr) pesano però anche episodi che riguardano la direzione di gara". La Lazio attacca gli arbitri. O meglio: torna ad attaccare gli arbitri. Dopo le parole dure di Maurizio Sarri nel post partita di Lazio-Napoli , anche l'addetto agli arbitri del club biancoceleste, Marco Gabriele (anch'egli ex fischietto), rivolge pesanti critiche alla direzione di gara di Simone Sozza nel match dell'Olimpico vinto 2-1 in rimonta dalla squadra di Spalletti: "- si legge in un comunicato pubblicato dalla Lazio -.".

"A cosa serve la tecnologia?"

"In primis - prosegue Gabriele - la scelta dell'arbitro di non concedere il calcio di rigore per una gomitata a Lazzari in area di rigore. In questi casi il VAR può aiutare la decisione del direttore di gara, che però ha scelto di non andare neanche davanti al monitor: avrebbe visto sicuramente un rigore solare. Sul gol del pareggio del Napoli, inoltre, c'è una spinta su Luis Alberto che era in marcatura sull'autore della rete e nemmeno questa è stata presa in considerazione dall'arbitro. A cosa serve la tecnologia, se non a evitare sviste del genere?":

"Inoltre - conclude il dirigente biancoceleste - anche in questa gara la Lazio ha subìto una gestione dei cartellini incomprensibile e a senso unico, con quattro ammonizioni, di cui tre concentrate in pochi minuti e nel momento in cui la squadra stava provando a riequilibrare il risultato. La società continua e continuerà a chiedere, per tutti, attenzione e uniformità nelle decisioni che si prendono sul terreno di gioco, a tutela della credibilità del campionato stesso".

