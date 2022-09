Che Napoli all'Olimpico. La versione sbiadita contro il Lecce è già un ricordo lontano e per questo ancora più un rimpianto per i tifosi partenopei. La formazione di Luciano Spalletti vince 2-1 in casa della Lazio e si porta a 11 punti in classifica, ma il risultato nasconde una manifesta prova di superiorità dopo lo svantaggio iniziale per gol di Zaccagni. Il Napoli crea tantissimo, mostra tutto il suo straordinario potenziale e trova una vittoria pesante, anche per il morale prima della sfida contro il Liverpool. Kim pareggia di testa, Kvaratskhelia nella ripresa completa la rimonta. Ma in mezzo ci sono tanti interventi decisivi di Provedel e due pali: il primo di Kvara dopo una veronica straordinaria e una botta da fuori, il secondo di Osimhen di testa. La formazione di Sarri protesta per un contatto in area di rigore al 67': Mario Rui sbraccia e atterra Lazzari, per Sozza si gioca. Il Napoli - trascinato dai nuovi acquisti - aggancia il Milan ed è in vetta per una notte, la Lazio non replica la bella prova contro l'Inter e resta a otto. La nota negativa per gli azzurri è l'infortunio di Lozano, uscito in barella nel primo tempo dopo il testa contro testa con Marusic.

Il tabellino

LAZIO-NAPOLI 1-2 (primo tempo 1-1)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (84' Hysaj), Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (75' Basic), Luis Alberto (53' Vecino); Felipe Anderson (84' Cancellieri), Immobile, Zaccagni (53' Pedro). All. Sarri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rahamani, Kim, Mario Rui (90' Olivera); Anguissa, Lobotka (90' Ndombele), Zielinski (68' Elmas); Lozano (45' Politano), Osimhen, Kvaratskhelia (68' Raspadori). All. Spalletti.

Gol: 4' Zaccagni (L), 37' Kim (N), 61' Kvaratskhelia (N)

Assist: Felipe Anderson (L), Zielinski (N), Anguissa (N)

Ammoniti: Milinkovic-Savic (L), Felipe Anderson (L), Cataldi (L), Marusic (L)

La cronaca in 12 momenti chiave

4' GOL DI ZACCAGNI - Grandissima rete dei biancocelesti! L'ex Verona riceve palla al limite dell'area su scarico di Felipe Anderson, controllo e destro a pescare l'angolino.

34' OCCASIONE NAPOLI - Kvara ruba palla a Milinkovic sulla trequarti, entra in area e calcia di destro da ottima posizione: debole, facile per Provedel.

37' PALO CLAMOROSO DI KVARATSKHELIA - Veronica incredibile sulla trequarti e botta di destro, legno pieno! Stava per segnare un gol pazzesco.

38' GOL DI KIM - Angolo di Zielinski, stacco al centro dell'area: il pallone colpisce il palo e Provedel smanaccia, ma vibra l'orologio di Sozza. La palla ha superato la linea per centimetri, gol.

45' INFORTUNIO PER LOZANO - Duro testa contro testa nell'area della Lazio tra Lozano e Marusic: il messicano deve uscire in barella, dentro Politano.

50' PROVEDEL SU ZIELINSKI - Grande azione personale di Kvara, palla morbidissa dentro: il polacco stacca, bravissimo il portiere a togliere il pallone dall'angolino.

50' PALO DI OSIMHEN - Colpo di testa in area di rigore, il pallone lentamente si avvicina alla porta e sbatte sul palo.

51' OCCASIONE PER KVARA - Zielinski mette in mezzo un pallone fortissimo, il georgiano colpisce di prima al limite dell'area piccola e manda alto di pochissimo.

61' DEVASTANTE OSIMHEN - Azione pazzesca in mezzo a tre avversari e diagonale, Provedel con la punta delle dita mette in angolo.

61' GOL DI KVARATSKHELIA - Vantaggio meritato, gli azzurri sfondano! Anguissa pescato sul fondo, scarico per il georgiano che arriva in corsa e calcia di potenza di prima, Provedel non riesce a opporsi.

67' LA LAZIO CHIEDE RIGORE - Lazzari viene pescato nel taglio in area di rigore e va a terra dopo un colpo al volto subito da Mario Rui. Proteste biancocelesti, non c'è on-field review.

90' PEDRO VICINO AL PARI - Destro da fuori area, il pallone esce di pochissimo.

MVP

Khvicha KVARATSKHELIA – Sfiora un gol da fenomeno nel primo tempo: veronica e botta da fuori, palo pieno. Si rifa nella ripresa con il gol della rimonta: ancora super protagonista.

Fantacalcio

Promosso. Piotr ZIELINSKI - Che qualità. Pesca la testa di Kim da calcio d'angolo per il gol del pareggio, sfiora la rete ed è protagonista dell'avvio show di secondo tempo.

Bocciato. Ciro IMMOBILE - Non ha occasioni per andare a segno e viene coinvolto pochissimo: il voto non può che essere insufficiente.

