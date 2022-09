Lazio-Napoli, match valido per la quinta giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma Sabato 3 settembre alle ore 20:45. Di fronte la squadra di Sarri e quella di Spalletti. L'ultimo pareggio tra Lazio e Napoli in Serie A risale al 5 novembre 2016 (1-1, Marek Hamsik e Keita Baldé); da allora, 11 match tra le due squadre nel massimo campionato, con un bilancio ampiamente a favore dei partenopei (nove successi a due).

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Demme

LAZIO-NAPOLI, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Lazio-Napoli, sabato 3 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

Lazio e Napoli si sono affrontate quattro volte nel mese di settembre, in Serie A: i partenopei hanno sempre trovato la vittoria nel parziale, segnando sempre almeno tre reti a partita - il risultato complessivo di queste quattro sfide è di 15-2 per i campani.

Dalla stagione 2013/14 in avanti, il Napoli è la squadra che ha vinto più trasferte (11) di Serie A all'Olimpico: di queste, sette sono arrivate contro la Lazio (completano il parziale a Roma, contro i biancocelesti, due sconfitte).

La Lazio ha pareggiato quattro delle ultime sei partite di campionato (2V), tante quante nelle precedenti 21 (12V, 5P).

Il Napoli non ha trovato il gol nell'ultima trasferta di campionato, contro la Fiorentina; i partenopei non restano a secco per due gare esterne consecutive di Serie A da dicembre 2020, con la seconda partita giocata all'Olimpico, proprio contro la Lazio.

Il Napoli ha pareggiato nelle ultime due gare di campionato e non colleziona tre segni “X” consecutivi in Serie A addirittura dal dicembre 2014, con Rafael Benítez in panchina.

Maurizio Sarri ha allenato il Napoli per 114 partite di Serie A, registrando la media punti più alta per un tecnico dei partenopei nella storia della competizione (2.3, considerando sempre tre punti a vittoria) - l'allenatore della Lazio ha perso tutte le ultime tre sfide di campionato contro la sua ex squadra.

Ciro Immobile ha preso parte a nove reti nelle sue ultime 10 sfide di campionato contro il Napoli (sei gol e tre assist); i partenopei sono però la squadra contro cui il classe ’90 ha perso più match in Serie A (13 su 16).

Tra le squadre affrontate più di sei volte in Serie A, il Napoli è quella contro cui Sergej Milinkovic-Savic ha preso parte a meno gol: per il serbo una sola rete e nessun assist in 13 sfide contro i partenopei.

La Lazio è la vittima preferita in Serie A di Giovanni Simeone: il “Cholito” ha realizzato otto reti in 12 presenze di massimo campionato contro i biancocelesti, tra cui il suo unico poker nella competizione (24 ottobre 2021 con la maglia del Verona).

