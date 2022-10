Allegri verso Lecce-Juventus: "Male solo in Champions. Chiesa e Pogba? Forse tornano col Verona. Vlahovic è out"

SERIE A – Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista dell’anticipo contro il Lecce, che si giocherà al Via Del Mare. L’allenatore della Juventus è tornato sull’eliminazione della Champions, ha parlato anche dell’inserimento dei giovani, ha allontanato gli alibi e spiegato la situazione di Chiesa e Pogba. Tra gli indisponibili questa volta anche Vlahovic e Locatelli.