Verona-Udinese: probabili formazioni e statistiche

Serie A - L’Udinese ha vinto tutte le ultime tre partite in cui ha affrontato il Verona in campionato con più punti in classifica a inizio giornata; la più recente di queste sfide è stata il 13 maggio 2018, 1-0 con un gol di Antonín Barák.