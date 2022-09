9 punti in classifica, ringraziando Mattia Perin per l'1-1 conquistato al Franchi. Il portiere bianconero para infatti un rigore a Luka Jovic a fine 1° tempo e poi salva il pari sul destro a giro di Sofyan Amrabat a circa 5' dalla fine. Imbattuta dopo 5 giornate, ma non ancora in grado di cambiare marcia a livello di gioco. La Juventus pareggia anche a Firenze e sale ain classifica, ringraziando Mattia Perin per l'1-1 conquistato al Franchi. Il portiere bianconeroinfatti una Luka Jovic a fine 1° tempo e poi salva il pari sul destro a giro dia circa 5' dalla fine.

Max Allegri, nel post partita ai microfoni di Dazn, ha dichiarato che la sua Juventus non è stata capace di azzannare la partita e chiuderla nel 1° tempo, peccando di lucidità in alcune "palle pesanti", ma è comunque soddisfatto per il quinto risultato utile di fila. Ecco le sue dichiarazioni complete.

Sull'arrabbiatura nel finale

"Ero arrabbiato perché volevo finisse la partita e loro stavano spingendo. Abbiamo subito tanti cross e quel tiro in porta dove ha fatto una bella parata Perin. Avremmo potuto sfruttare meglio qualche contropiede, con la loro difesa alta, ma la partita andava chiusa nel 1° tempo. Questo è un cambio di mentalità: quelle sono palle pesanti, non te ne capitano dieci a partita e in quei momenti il match va azzannato. Invece non ne siamo stati capaci e questo è l'unico rammarico che posso dire ai ragazzi. Comunque abbiamo fatto una prova positiva, è il 5° risultato utile consecutivo, e ora ci prepareremo per la Champions e per le prossime due di campionato prima della sosta".

Sul solo tiro in porta effettuato

"Di Maria è uscito e quindi ho dovuto mettere Cuadrado alto, dove lui fa più fatica. Paredes, finché ha retto, poi ho messo Fagioli e Miretti. Sono molto contento del risultato. Normale che nel 2° tempo ci siamo abbassati, ma questo tipo di partite a Firenze si possono anche perdere. Finché non capiamo che la palla della Juventus è diversa da quelle delle tutte altre squadre, con tutto il rispetto, subiremo gol come quello di oggi. Lì è cambiata la partita, perché poi le partite a livello psicologico cambiano".

Sulla gestione del possesso

"Oltre che la gestione, ci sono state situazioni in cui dovevamo spostare il gioco e invece continuavamo a tenere palla a destra senza venire via sulla parte opposta. Ci sono state due-tre occasioni clamorose in cui sarebbe bastato andare in area col terzo passaggio, invece abbiamo sbagliato. Detto questo, sono comunque contento per il risultato".

Sul calo nei 2° tempi, come costante della stagione

"Abbiamo giocato con Di Maria che ha fatto due allenamenti. Paredes è arrivato ieri praticamente, Bonucci ha fatto mezzo allenamento ed è entrato a un quarto d'ora dalla fine. Gli altri ragazzii hanno giocato cinque partite di seguito ogni tre giorni e non è neanche facile. Prendiamo il lato positivo: queste partite, in altre situazioni, si rischiano di perdere. Invece noi abbiamo avuto la possibilità di vincerla o, per lo meno, di andare sul 2-0. Poi magari avremmo potuto anche perdere eh...".

Su Vlahovic in panchina

"Più di cinque cambi non potevo fare. Alex Sandro aveva un problema al flessore, Paredes l'ho tolto perché era cotto e nel 1° tempo era uscito Di Maria. Mi erano rimasti due cambi da fare, ho messo dentro Kean che magari poteva dare profondità da solo. Vlahovic si è riposato e sarà pronto per le prossime partite".

Sulla "quota" Scudetto

"Momentaneamente non è altissima, ma dipende dal fatto che qualche squadra possa cominciare a fare filotti (di vittorie, ndr). Speriamo poter essere noi!".

Grande rammarico invece per Vincenzo Italiano: "Sì sì, due punti persi e sono un misto tra l'arrabbiato e il rammaricato. Troppe situazioni in cui, in queste partite, devi approfittare della grande gara che stai facendo e, con un avversario alle corde, devi cercare di far gol, di forzare e andare dentro l'area con tanti uomini. Mi dispiace, perché dobbiamo riuscire a fare gol in situazioni così, dove siamo trascinati dal pubblico, anche perché arrivavamo da tante partite senza gol e oggi avremmo potuto farne più di uno. Ci rimane la prestazione, nonostante la non vittoria. Bene così. Se continueremo con prestazioni simili, ci prenderemo qualche soddisfazione".

