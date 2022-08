Gazzetta dello Sport, Ibra ci sarà dunque per la prima stagionale del Milan al San Siro, ma osserverà il match di fianco alla panchina. Ibrahimovic è tornato temporaneamente in gruppo con i rossoneri. A pochi giorni dall'inizio della Serie A, Zlatan prosegue il lungo recupero dopo l'intervento di ricostruzione del ginocchio sinistro (il ritorno in campo è previsto per il 2023), questa volta nel centro sportivo rossonero, dove ha incontrato per la prima volta i nuovi arrivati. Lo svedese rimarrà con il resto della squadra per tutta la settimana, "accompagnandoli" al debutto in campionato, sabato 13 agosto contro l'Udinese. Come riportato dalladi fianco alla panchina.

Intanto però il primo giorno di Ibrahimovic di ritorno a Milanello dopo l'operazione è stato un giorno importante per la società ma soprattutto per la famiglia dell'attaccante, dato che si è trovato l'accordo per far vestire rossonero anche i figli di Zlatan: il primogenito Maximilian (2006) e il fratello Vincent (2008) giocheranno infatti nelle giovanili del Milan. Terminati i giorni di fisioterapia sotto la visione dello staff rossonero, l'attaccante andrà prima in Sardegna e poi a Stoccolma per ritrovare tutta la famiglia e trasferirla definitivamente a Milano a partire da ottobre: da quel momento per Ibra "senior" cominceranno i mesi chiave verso il rientro, potendo contare finalmente sull'appoggio delle persone a lui più care. "Quando sono in Italia mi mancano i miei figli in Svezia, quando sono in Svezia mi mancano i miei 25 figli in Italia (i compagni di squadra, ndr)" commenta Zlatan alla Gazzetta dello Sport: da adesso l'intera famiglia del centravanti svedese è riunita.

I figli quindi si preparano per una nuova avventura sulle orme del padre, come stanno facendo diversi altri calciatori, il cui esempio più noto è quello di Cristiano Ronaldo. Fino ad ora i due ragazzi si allenavano con l'Hammarby, mentre il più grande (Maximilian, 15 anni) è finito sotto la lente degli osservatori della regione della capitale svedese, come ricorda il quotidiano.

