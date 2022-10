Milan-Monza, match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Meazza di Milano sabato 22 ottobre alle ore 18:00. Questa sarà la prima trasferta in Lombardia del Monza in Serie A, in generale fin qui i brianzoli hanno affrontato solo l’Atalanta tra le avversarie lombarde nel massimo campionato (sconfitta per 0-2 all’U-Power Stadium lo scorso 5 settembre).

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Calabria, Florenzi, Ibrahimovic, Maignan, Saelemaekers

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Donati, Pablo Marì, Marlon; Ciurria, Colpani, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Mota, Caprari. All. Palladino

Squalificati: Rovella

Indisponibili: Izzo

MILAN-MONZA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Milan-Monza, sabato 22 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 17:30.

Statistiche Opta

Il Monza sarà l’11ª squadra lombarda ad affrontare il Milan in Serie A: i rossoneri solo contro l’Inter nel 1929 hanno perso nel loro primo confronto assoluto contro avversarie di questa regione (6V, 3N).

Questa sarà la prima trasferta in Lombardia del Monza in Serie A, in generale fin qui i brianzoli hanno affrontato solo l’Atalanta tra le avversarie lombarde nel massimo campionato (sconfitta per 0-2 all’U-Power Stadium lo scorso 5 settembre).

Milan e Monza si sono già affrontate in Serie B: i rossoneri hanno vinto tutte le quattro sfide contro i brianzoli nel campionato cadetto 1980/81 con Massimo Giacomini allenatore e nel 1982/83 con alla guida Ilario Castagner.

Il Milan ha vinto tutte le ultime sei gare casalinghe di Serie A contro squadre neopromosse, senza mai subire nemmeno un gol: l’ultima neopromossa a trovare il successo a San Siro è stata il Benevento il 21 aprile 2018 (rete di Pietro Iemmello).

Era dal 1992/93 che il Milan non vinceva almeno sette delle prime 10 partite di un campionato di Serie A nell’annata successiva alla vittoria di uno Scudetto: in quella stagione poi bissò il titolo dell’anno precedente.

Il Monza ha raccolto 10 punti in queste prime 10 giornate: considerando i precedenti 20 campionati di Serie A, solo quattro su 34 neopromosse (12%) che hanno totalizzato almeno questo bottino nelle prime 10 partite giocate, sono poi retrocesse a fine stagione (Benevento 2020/21, Frosinone 2015/16, Brescia 2010/11 e Lecce 2008/09).

La rete di Tonali contro il Verona è stata la seconda del Milan in questo campionato in seguito a un attacco verticale (solo Sassuolo e Lecce ne contano di più in questo modo, tre ciascuna): quella rossonera è la formazione di questa Serie A che ha collezionato più attacchi verticali finora (31).

Ante Rebic è il giocatore che ha fornito più assist subentrando a gara in corso in questa Serie A (due) e uno dei quattro giocatori – con Beto, Luis Alberto e Pedro (tutti a quota tre) - ad aver partecipato attivamente a più reti dopo essere entrato dalla panchina (un gol e due assist).

Olivier Giroud non ha mai trovato il gol nelle quattro sfide di Serie A giocate contro squadre neopromosse (per lui due assist contro Empoli e Salernitana nello scorso campionato).

Nelle quattro gare di questo campionato in cui Dany Mota ha iniziato da titolare, il Monza ha raccolto due vittorie, un pareggio e un ko (media punti di 1.8), nelle sei in cui non era nell’11 titolare un successo e cinque sconfitte (media punti di 0.5).

