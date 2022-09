Milan verso il Napoli senza Leão: qual è il piano B? Rebic non c’è, Pioli valuta nuovi interpreti e cambi di modulo

SERIE A – Il Milan, forte della prima vittoria in Europa contro la Dinamo Zagabria, si appresta a sfidare il Napoli nel big match della 7^ giornata. Purtroppo per Stefano Pioli, e per lo spettacolo che ne risentirà, non c’è Rafael Leão, squalificato. Non c’è nemmeno Ante Rebic. Dunque, il tecnico rossonero deve trovare una soluzione alternativa. O un nuovo interprete del ruolo o un cambio modulo.