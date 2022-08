José Mourinho che sente di Un punto d’oro strappato in rimonta e che fa morale e mantiene la Roma in vetta alla classifica ma è unche sente di averla scampata grossa allo Stadium e che lo ammette candidamente anche ai microfoni di DAZN nel post gara. Rivelando anche cosa ha detto al triplice fischio a Max Allegri, abbracciato prima di imboccare il tunnel degli spogliatoi.

"Non so se posso dire esattamente le parole come lo ho dette a lui. Comunque gli ho detto che abbiamo avuto un c**o della m......a nel primo tempo ad andare negli spogliatoi 1-0 poi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Però non mi sento di dire fino in fondo che sia un punto meritato perché il primo tempo è stato veramente brutto. L’ho detto anche ai giocatori all’intervallo, ho provato vergogna per loro e per la squadra. Non è una questione tattica, ma una questione di atteggiamento che non si può accettare da una squadra come la Roma, per questo ero davvero deluso. Non siamo stati in grado di gestire le difficoltà, siamo stati dominati. I nostri difensori vittime della pessima partita del nostro centrocampo che non riusciva a ripartire, collezionando errori su errori nella costruzione del gioco. Io nel primo tempo in panchina dicevo a Salvatore (Foti ndr) di pregare e finire il primo tempo sull’1-0. L’ho detto anche ai calciatori. Nel primo tempo da parte loro, la gara poteva essere chiusa già diverse volte, siamo stato molto fortunati, va detto. Nella ripresa invece squadra completamente diversa"

"Non posso dire che è un punto meritato fino in fondo ma è molto prezioso"

"Nel secondo tempo potrei dire che meritavamo più noi, ma il pareggio finale è più che giusto, non voglio dare meriti alla mia squadra questa sera. L'anno scorso in gare del genere, come contro Inter e Milan, non abbiamo avuto questo tipo di reazione e dopo esser passati in svantaggio e non riuscivamo più ad essere pericolosi. Non parlo mai degli assenti ma In partite come questa, è mancato tanto un giocatore come Zaniolo, fondamentale per noi grazie alla sua forza fisica e la capacità di creare azioni individuali. Tra 3 settimane dovrebbe tornare a disposizione, poi magari domani arriva qualcuno dal mercatoche può darci maggiori soluzioni offensive. Sappiamo tutti di chi parlo, ma non voglio fare nomi finché non è ufficiale, dunque aspettiamo. L'esultanza di Abraham? Amo i giocatori emotivi e mi ha fatto piacere vederlo esultare. Tutti noi sappiamo che abbiamo fatto un primo tempo non da Roma, forse era felice perché senza la sconfitta sapeva che sarei stato meno duro con loro nello spogliatoio".

Mourinho: "Dybala? Non ho consigli: ha la faccia da bambino ma..."

