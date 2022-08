Napoli-Lecce: probabili formazioni e statistiche

Serie A - Il Napoli ha vinto sette degli 11 confronti casalinghi in Serie A contro il Lecce, ma ha perso l’ultimo il 9 febbraio 2020 con Gennaro Gattuso in panchina (2-3). I salentini non hanno mai vinto due volte di fila in casa degli azzurri nel massimo campionato.