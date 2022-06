Serie A 2022/23 è realtà. È stato comunicato Stefano Pioli, allenatore del Milan campione in carica. Queste le sue parole: Laè realtà. È stato comunicato il calendario completo del prossimo campionato italiano , che decollerà domenica 14 agosto e terminerà domenica 4 giugno 2023. E una volta conosciuto il loro percorso, sono arrivate le reazioni dei protagonisti più attesi. Tra questi, non poteva che esserci, allenatore del Milan campione in carica. Queste le sue parole:

Pioli: "La sconfitta con l'Inter il momento più difficile della stagione"

"È un inizio di stagione competitivo, ma come sappiamo bene il calendario dipende soprattutto dalle nostre prestazioni. Non è importante chi affronteremo, farà la differenza il livello di consapevolezza e la voglia di rimetterci sempre in gioco dopo una stagione esaltante per la vittoria dello scudetto e per l’amore che ci è stato dimostrato da ogni parte del mondo. L’obiettivo è crescere. Non vediamo l’ora di ricominciare".

