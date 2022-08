José Mourinho ricevono una notizia scioccante e che rivoluziona notevolmente le gerarchie a centrocampo dello Special One. Georginio Wijnaldum, Alla vigilia della prima in campionato all’Olimpico contro la Cremonese , la Roma ericevono una notizia scioccante e che rivoluziona notevolmente le gerarchie a centrocampo dello Special One. uno dei rinforzi più interessanti prelevati dalla compagine capitolina in questa campagna acquisti, si è fratturato la tibia destra nel corso dell’ultima seduta di allenamento, alla vigilia del match contro i grigiorossi.

Una tegola non di poco conto per la Roma e per il 31enne olandese che aveva scelto proprio i giallorossi per provare la rincorsa a un posto per il Mondiale in Qatar. Wijnaldum invece salterà il campionato del mondo e sarà costretto a un lungo stop che molto probabilmente obbligherà anche la Roma a ritornare sul mercato per inserire un centrocampista da affiancare a Matic, Cristante, capitan Pellegrini e il giovane Bove.

