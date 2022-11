Roma-Lazio, Mourinho contro Sarri nel derby degli opposti. Analisi della sfida tra i due allenatori

SERIE A - Giallorossi e biancocelesti si affrontano in una sfida come al solito molto attesa, che arriva dopo una settimana che ha un po' stravolto il quadro psicologico. La leadership di Mou contro il perfezionismo di Sarri, senza dimenticare che - oltre alla supremazia cittadina - in palio ci sono anche punti pesanti: ecco che derby dobbiamo aspettarci.