Mourinho rompe il silenzio: "Roma da scudetto? Solo Sampdoria e Lecce hanno speso meno"

CALCIO, SERIE A - Josè Mourinho rompe un'estate di silenzio e parla alla vigilia di Salernitana-Roma, domenica alle 20.45 all'Arechi. Il tecnico giallorosso respinge chi parla di Scudetto: "Parlare di noi mi sembra di vendere un prodotto non reale. Il nostro scudetto già vinto è l’amore con i tifosi. Il mercato aperto? Non mi piace, ma è così. Faccio un applauso alla società per gli acquisti".