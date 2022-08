Sampdoria-Lazio: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in tv e live streaming

Serie A - Dopo il successo per 2-0 nel girone di ritorno dello scorso campionato, la Lazio potrebbe tenere la porta inviolata in due gare consecutive di Serie A contro la Sampdoria per la prima volta dal 2015 (tre in quell’occasione, tutte con Sinisa Mihajlovic alla guida del club blucerchiato).