Quando c'è stato da soffrire, lo abbiamo fatto con umiltà: loro sono calati più di noi al momento di cercare di recuperare il risultato. Se avessero pareggiato, la partita sarebbe potuta cambiare completamente. Non avere subito gol è un buon segnale, ma bisogna dare continuità: avere una buona solidità di base ti risolve tanti problemi, ma stasera a un certo punto ci siamo difesi troppo bassi e all'interno della nostra area si sono create alcune situazioni caotiche". Ai microfoni di Sky Sport il tecnico della Siamo dei maratoneti, abbiamo fatto 3 chilometri e ne abbiamo ancora 39". ". Ai microfoni di Sky Sport il tecnico della Lazio , Maurizio Sarri, analizza così il successo per 4-0 dei biancocelesti sulla Fiorentina al Franchi . E sulle prospettive della squadra dice: "".

"Vecino era una necessità in quel ruolo perché Cataldi non ce l'ha fatta a giocare a causa di un disturbo accusato questa notte. Marcos Antonio non gioca 90 minuti da gennaio, quindi era impensabile portarlo oltre i 60-65 minuti. Avevo già parlato questa mattina con Vecino e Luis Alberto dicendo loro che, a seconda dell'andamento della partita, dopo un'ora uno dei due avrebbe fatto il play: essendo in vantaggio, ho preferito un play più fisico rispetto a uno più tecnico".

"Immobile è speciale per l'atteggiamento, è un ragazzo umile e disponibile: ora capisco perché il popolo laziale è innamorato di lui, è speciale anche fuori dal campo. Per un allenatore è sempre un piacere avere un calciatore così nello spogliatoio. Questo gruppo ti fa innamorare, i giocatori sono disponibili a lavorare e sono predisposti a venirti incontro, ma c'è ancora qualcosa da sistemare".

