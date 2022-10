Sassuolo-Inter, match valido per la nona giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia sabato 8 ottobre alle ore 15:00. Di fronte la squadra di Dionisi e quella di Inzaghi. Il Sassuolo ha vinto otto delle 18 sfide contro l’Inter in Serie A (2N, 8P), contro nessun’altra squadra ha ottenuto più successi nel massimo campionato (al pari di Sampdoria e Genoa).

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Ceide. All. Dionisi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Defrel, Müldür, Traoré

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brozovic, Cordaz, Correa, Dalbert, Lukaku

SASSUOLO-INTER, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Sassuolo-Inter, sabato 8 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

Il Sassuolo ha vinto l’ultimo confronto con l’Inter in campionato (2-0 al Meazza lo scorso 20 febbraio) dopo che aveva ottenuto solo due punti nelle precedenti sei sfide - l’ultima volta che ha infilato due successi di fila contro i nerazzurri in Serie A risale al periodo tra il 2017 e il 2018 (quattro in quel caso).

Nessun pareggio in nove precedenti tra Sassuolo e Inter al MAPEI Stadium in Serie A: quattro successi neroverdi e cinque nerazzurri (inclusi tutti i tre più recenti).

Il Sassuolo ha vinto gli ultimi due match di campionato senza subire gol, mai nella sua storia in Serie A ha registrato tre successi di fila mantenendo sempre la porta inviolata.

Solo il Barcellona (sei) ha registrato più clean sheet del Sassuolo (cinque) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. I neroverdi hanno finora subito otto gol in otto match, nella loro storia hanno sempre incassato almeno 10 reti nelle prime nove gare stagionali di Serie A.

L’Inter ha perso gli ultimi due match di campionato contro Udinese e Roma: l’ultima volta che ha infilato almeno tre sconfitte di fila in Serie A risale al maggio 2017 (quattro in quel caso, l’ultima delle quali proprio contro il Sassuolo).

Nessuna squadra ha perso più punti da situazione di vantaggio rispetto all’Inter in questa Serie A (nove, al pari del Bologna); in più, i nerazzurri hanno sempre perso nelle quattro partite in cui sono andati sotto nel punteggio.

Andrea Pinamonti ha esordito in Serie A con la maglia dell’Inter (12/02/2017 v Empoli) e ha collezionato complessivamente 11 presenze, condite da una rete, con i nerazzurri in campionato. Il classe ’99 ha anche segnato un gol contro il club meneghino nel torneo, proprio nella sua sfida più recente (lo scorso 6 maggio con l’Empoli).

Edin Dzeko ha realizzato sei gol contro il Sassuolo in Serie A, quattro dei quali al MAPEI Stadium, solo contro Atalanta e Bologna (sette a entrambe) ha segnato più reti nel torneo.

Il Sassuolo è la vittima preferita di Robin Gosens in Serie A: quattro gol, inclusa la sua ultima rete nel torneo (il 21 settembre 2021 con la maglia dell’Atalanta) - l'esterno tedesco non trova il gol da 15 presenze di campionato e nella sua carriera nella competizione, solo una volta ha registrato una striscia a secco più lunga: le sue prime 16 gare giocate, con l'Atalanta tra agosto 2017 e aprile 2018.

