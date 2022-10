Sassuolo-Inter: probabili formazioni e statistiche

Serie A - Il Sassuolo ha vinto l’ultimo confronto con l’Inter in campionato (2-0 al Meazza lo scorso 20 febbraio) dopo che aveva ottenuto solo due punti nelle precedenti sei sfide - l’ultima volta che ha infilato due successi di fila contro i nerazzurri in Serie A risale al periodo tra il 2017 e il 2018 (quattro in quel caso).