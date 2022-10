28 novembre 2020, sabato pomeriggio d'apertura della 9ª giornata di Serie A, Sassuolo-Inter 0-3: dopo un avvio di campionato balbettante, i nerazzurri alla seconda stagione con Conte in panchina danno il via ad una striscia di sette successi di fila, compiendo una rimonta in classifica che li porta a conquistare lo scudetto. 8 ottobre 2022, sabato pomeriggio di apertura della 9ª giornata di Serie A, Sassuolo-Inter 1-2: la squadra allenata da Simone Inzaghi torna a vincere dopo quattro sconfitte in otto giornate e uno dei peggiori inizi di campionato negli ultimi dieci anni. Se oggi dovevano arrivare segnali di ripresa dai nerazzurri, un segnale ce lo dà sicuramente la cabala. Cambiano i protagonisti, ma il tempo sembra aver fatto un percorso ciclico per tornare sempre lì, al Mapei Stadium, a distanza di quasi due anni, e ci fa pensare che questo match potrebbe davvero essere il punto di svolta della stagione della Beneamata. Onana convince e salva il risultato in almeno un paio di occasioni, Dzeko è mattatore con una doppietta da bomber di razza che trascina i nerazzurri un po' più su in classifica, a 15 punti, scavalcando lo stesso Sassuolo e provvisoriamente anche la Juventus in attesa di sapere come finirà il big match del San Siro.

Unico momento di sbando a metà del secondo tempo, quando Frattesi approfitta di una dormita della difesa e rischia di gelare per l'ennesima volta i nerazzurri da situazione di vantaggio. È un'Inter ancora un po' troppo incostante e sprecona - specialmente Lautaro Martinez, ancora a digiuno - ma questa vittoria dà un'iniezione di fiducia non da poco alla formazione di mister Inzaghi, considerato anche il , quandoapprofitta di una dormita della difesa e rischia di gelare per l'ennesima volta i nerazzurri da situazione di vantaggio. È un'Inter ancora un po' troppo incostante e sprecona - specialmente, ancora a digiuno - ma questa vittoria dà un'iniezione di fiducia non da poco alla formazione di mister Inzaghi, considerato anche il colpaccio in Champions League contro il Barcellona . Maggior ragione in una situazione in cui la squadra, fino ad una settimana fa, sembrava aver smarrito la bussola

Edin Dzeko of FC Internazionale celebrates scoring their side's first goal with teammates during the Serie A match between US Sassuolo and FC Internazionale at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on October 08, 2022 in Reggio nell'Emilia, Italy. Credit Foto Getty Images

Il tabellino

SASSUOLO-INTER 1-2 (primo tempo: 0-1)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic (81' Ayhan), Ferrari (89' Tressoldi), Rogerio; Frattesi (82' Alvarez), Maxime Lopez, Thorstvedt (71' Harroui); Laurienté, Pinamonti, Ceide (71' Antiste). All.: Dionisi.

INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio (58' Skriniar), Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella (84' Gagliardini), Asllani (46' Mkhitaryan), Calhanoglu, Dimarco (68' Darmian); Dzeko, Lautaro Martinez. All.: S. Inzaghi.

ARBITRO: Sozza di Seregno

GOL: 45' Dzeko (I), 60' Frattesi (S), 75' Dzeko (I)

ASSIST: Rogerio (S, 1-1), Mkhitaryan (I, 1-2)

AMMONITI: Asllani (I), Ferrari (S), D'Ambrosio (I), Harroui (S), Tressoldi (S)

ESPULSI: -

NOTE: recupero 1+5

La cronaca in 7 momenti chiave

4' - FRATTESI CON LA DIAGONALE, ONANA SALVA COL PIEDE! Occasionissima per il Sassuolo al quarto minuto, sulla ribattuta Laurienté stende involontariamente Barella, che rimedia un brutto calcio al volto.

14' - Lautaro si mangia un gol quasi fatto. Svista difensiva neroverde, DUMFRIES ne approfitta con un traversone rasoterra che trova appunto LAUTARO, ma la zampata del Toro non inquadra lo specchio.

45' - L'INTER SBLOCCA LA PARTITA A FINE PRIMO TEMPO, 0-1! Zampata di DZEKO su calcio d'angolo dopo il colpo di testa di Dumfries, sorpresa la difesa e bucato Consigli.

60' - PAREGGIA IL SASSUOLO CON FRATTESI! Cross perfetto di ROGERIO, il centrocampista neroverde colpisce al volo tutto solo.

Davide Frattesi, Sassuolo-Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

62' - LAURIENTÉ SFIORA SUBITO IL RIBALTONE! Decisiva la deviazione della difesa sul tiro potente dal limite del francese.

74' - MIRACOLO DI CONSIGLI SUL COLPO DI TESTA DI LAUTARO!! La manona dell'estremo difensore del Sassuolo evita all'Inter di rimettere la freccia, per ora.

75' - DOPPIETTA DI DZEKO, L'INTER TORNA IN VANTAGGIO, 1-2! Cross di Mkhitaryan e inzuccata del numero 9 bosniaco a due passi dalla porta, questa volta Consigli non può nulla.

Il momento social

100ª marcatura in Serie A per Edin Dzeko, il terzo più anziano a raggiungere questa quota nel campionato italiano.

MVP

Edin DZEKO (Inter) - Si conferma la bestia nera del Sassuolo. In chiusura di primo tempo, sblocca una partita scorbutica con una carezza in controtempo a correggere la sponda area di Dumfries, poi nella ripresa incorna la doppietta che silenzia la banda di Dionisi e permette all’Inter di ritrovare tre punti capitali. Nel finale sfiora addirittura la tripletta, scaldando i guantoni di Consigli con una staffilata da fuori area. 101° gol in Serie A a 36 anni e 205 giorni (il terzo più anziano in tripla cifra di reti dopo Pandev e Pellissier), 8° sigillo in carriera ai neroverdi che si confermano la sua vittima preferita. Totale.

Fantacalcio

Il migliore

Denzel DUMFRIES (Inter) - Ara la fascia che è un piacere, sprintando e sminestrando cross dal fondo che non sempre i compagni capitalizzano (clamoroso in particolare l’errore in spaccata di Lautaro sul cioccolatino al laser dell’olandese). Partecipa all’azione del primo gol di Dzeko con una sponda preziosissima. Ritrovato.

Il peggiore

Gian Marco FERRARI (Sassuolo) - Approccia bene la sua 100a gara in Serie A con un recupero provvidenziale su Lautaro Martinez ma poi va in tilt e soffre da matti Edin Dzeko, che nel primo tempo lo fa ammonire e nella ripresa gli sfugge via in area piccola siglando comodamente il gol che condanna il Sassuolo alla sconfitta. Abbacchiato.

