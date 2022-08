Sassuolo-Milan, match valido per la quarta giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia martedí 30 agosto alle ore 18:30. Di fronte la squadra di Dionisi e quella di Pioli. Al Mapei Stadium il Milan ha conquistato il 19° scudetto nell’ultima stagione. I rossoneri hanno vinto tutte le ultime sei trasferte in casa del Sassuolo in Serie A e vincendo la prossima registrerebbero la propria striscia record di vittorie esterne consecutive nel massimo campionato contro un singolo avversario.

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi

Indisponibili: Traore, Muldur.

Squalificati: -

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli

Indisponibili: Ibrahimovic, Krunic.

Squalificati: -

SASSUOLO-MILAN, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Sassuolo-Milan, martedí 30 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 18:00.

Statistiche Opta

Sassuolo e Milan si incontrano per la quarta volta in un turno infrasettimanale di Serie A: i neroverdi hanno vinto due dei tre precedenti (entrambi 2-1 a San Siro nel gennaio 2015 e nell’aprile 2021), ma hanno perso l’unico disputato al Mapei Stadium (1-2 nel luglio 2020).

Il Sassuolo ha vinto la sfida nel girone d’andata dello scorso campionato contro il Milan, dopo sei stagioni consecutive in cui non aveva trovato il successo nella prima metà del torneo contro i rossoneri - solo Eusebio Di Francesco (2013/14 e 2014/15) è riuscito a vincere due di queste sfide consecutivamente.

Il Sassuolo ha pareggiato l’ultimo match di campionato (2-2 v Spezia), i neroverdi non infilano due pareggi di fila in Serie A dallo scorso dicembre (contro Napoli e Spezia in quel caso).

Il Sassuolo non ha subito gol nell'ultima gara interna, grazie al successo per 1-0 contro il Lecce: i neroverdi non tengono la porta inviolata per due gare di fila in Serie A al Mapei Stadium all'interno di un singolo campionato da aprile 2019.

Dopo l'1-1 contro l'Atalanta a Bergamo nella seconda giornata di questo campionato, il Milan potrebbe mancare i tre punti per due trasferte consecutive di Serie A per la prima volta da febbraio 2020 (in quell'occasione sconfitta contro l'Inter e pareggio contro la Fiorentina).

Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime 19 partite di campionato (13V, 6N), nell’era dei tre punti a vittoria, solo due volte i rossoneri hanno registrato una striscia di almeno 20 gare di fila senza sconfitta in Serie A: 20 tra il marzo e il novembre 1999 con Zaccheroni alla guida e 27 tra giugno 2020 e gennaio 2021 con Pioli.

Il Milan è la vittima preferita di Domenico Berardi in Serie A: l’attaccante del Sassuolo ha realizzato 10 reti contro i rossoneri, di cui due nelle ultime quattro sfide, dopo che era rimasto a secco nelle sette precedenti.

Domenico Berardi e Rafael Leão (otto reti e otto assist entrambi) sono due dei tre calciatori che hanno preso parte a più reti in Serie A nel corso del 2022 (16, al pari di Ciro Immobile).

Olivier Giroud ha realizzato una doppietta nella sua unica sfida contro il Sassuolo in Serie A, nell’ultima giornata della scorsa stagione - contro nessuna squadra ha realizzato più gol nella competizione.

