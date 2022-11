Riparte la corsa del Bologna di Thiago Motta che stravince il derby contro il Sassuolo in una delle migliori partite della stagione. I neroverdi costruiscono la prima palla gol del match, Traoré spara alle stelle un ottimo suggerimento di Laurentié. I padroni di casa sbloccano la sfida alla mezz’ora con l’inserimento vincente di Aebischer che tocca in rete un assist di Lucumi. Dopo circa 5 minuti di ripresa Arnautovic salta Consigli e deposita in rete per l'ottavo sigillo stagionale, ispirato dalla visione di Soriano. C'è gloria anche per Ferguson nei minuti finali, autore di una prodezza a giro che si insacca sul palo lontano. I rossoblu staccano proprio il Sassuolo in classifica e aggancia la Fiorentina al decimo posto.

L'esultanza di Michael Aebischer, Bologna-Sassuolo, LaPresse Credit Foto LaPresse

Ad

Il Tabellino

Serie A Bologna-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche IERI ALLE 11:37

BOLOGNA-SASSUOLO 3-0

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro (84'Sosa), Lucumi, Lykogiannis; Medel (77'Moro), Ferguson; Aebischer (68’Orsolini), Dominguez, Soriano; Arnautovic (84'Barrow)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan (66’Kyriakoupolos), Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi (82'Harroui), Obiang (54’Alvarez), Thorstvedt (46’M.Henrique; Traorè (54’Berardi), Pinamonti, Laurientè.

GOL: 30’ Aebischer, 51’ Arnautovic, 78' Ferguson

ASSIST: Lucumi, Soriano, Dominguez

AMMONIZIONI: Soumaoro

ARBITRO: Pezzuto

Classifiche e risultati

La cronaca in 5 momenti chiave

17’- TRAORE! OCCASIONE SASSUOLO! LAURENTIE serve dalla sinistra, TRAORE si inserisce a tutta velocità sul secondo palo e tutto solo spara alle stelle.

30’- AEBISCHER! GOLL DEL BOLOGNA! Assist di LUCUMI dalla sinistra, movimento da centravanti di AEBISCHER a centro area e palla toccata sul secondo palo. 1-0

51’- ARNAUTOVIC! CHE GOL! SORIANO trova lo spazio per trovare ARNAUTOVIC davanti al portiere, l'austriaco salta con una finta CONSIGLI e deposita nella porta vuota.

62’- BERARDI! Riceve spalle alla porta da LAURENTIE e in una frazione di secondo si gira per portare il tiro rasoterra verso il secondo palo. Pallone che esce di un soffio.

78'- FERGUSON! GRAN GOL PER IL 3-0! Scambio stretto con DOMINGUEZ all'altezza dell'angolo dell'area, FERGUSON carica il piazzato che si insacca sul secondo palo.

MVP

Roberto SORIANO: partita di altissima qualità. L'azione personale in cui serve l'assist ad Arnautovic è il manifesto della sua classe, serata condita da tanta intensità in mediana e alcune decisive chisure difensive.

Promosso

Lewis FERGUSON: inizialmente agisce alle spalle di Arnautovic facendosi vedere poco, cresce con il passare dei minuti segnando uno splendido gol a giro che chiude la sfida.

Bocciato

Kristian THORSTVEDT: prestazione totalmente incolore, Dionisi lo sostituisce all'intervallo per cercare di vivacizzare un centrocampo piatto.

Il Momento social

Conte: "Nuovo contratto col Tottenham? Devo sentire di meritarmelo"

Serie A Mou, è Karsdorp il bersaglio dello sfogo: ecco cos'è successo 10/11/2022 ALLE 08:10