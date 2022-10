Juventus ha ricevuto di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme". Martedì 24 ottobre, laha ricevuto la notifica da parte della Procura di Torino della chiusura delle indagini preliminari sul caso plusvalenze . Il giorno seguente, è arrivato il comunicato di conferma e di commento da parte della società bianconera. "Rimaniamo convinti, anche tenuto conto degli approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla Società con l’ausilio dei propri consulenti e dei pareri legali e tecnico-contabili acquisiti dalla Società,".

I sedici indagati, tra cui figurano la stessa Juventus come persona giuridica, il presidente Andrea Agnelli e il vicepresidente Pavel Nedved, hanno venti giorni per esercitare il proprio diritto di difesa. Dopodichè, si aprono due opzioni: la sentenza di non luogo a procedere oppure l'apertura di un processo. Anche gli avvocati della società (Maurizio Bellacosa) e dello stesso Agnelli (Davide Sangiorgio) ha diramato una nota di commento: "Si tratta di un tema che oggi non registra alcuna novità, e rispetto al quale due sentenze della giustizia sportiva hanno già riconosciuto la piena regolarità contabile da parte della Società, che ha agito in piena coerenza con la prassi della football industry. Il secondo aumento di capitale, avviato autonomamente dalla Società nel giugno 2021, vale a dire alcuni mesi prima che si avesse notizia dell’indagine della Procura della Repubblica di Torino, aveva l’obiettivo di rafforzare il patrimonio della Società in seguito al forte impatto della pandemia. Gli importi di tali aumenti di capitale superano e assorbono largamente i numeri delle contestazioni di natura formale di questa indagine, che in ogni caso non avrebbero alcun effetto sull’indebitamento della società".

