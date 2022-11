E adesso sì, si può davvero parlare di prima fuga. Il Napoli vince, il Milan no. Ed è un doppio risultato che crea un nuovo scossone alla vetta della classifica, sempre più colorata di azzurro vivo. Dopo il successo della capolista sull'Empoli , ecco il mezzo scivolone che non ti aspetti: i rossoneri si fanno fermare sullo 0-0 da una Cremonese caparbia, aggrappata con le unghie e con i denti alla partita e più volte salvata da un grande Carnesecchi. Ma le ottime parate del portierino grigiorosso non possono e non devono coprire le lacune della formazione di Pioli, apparsa spesso a corto di idee nonostante una percentuale di possesso palla completamente favorevole. Carnesecchi fa Superman, Origi si vede annullare un gol per fuorigioco, e poi... e poi poca roba. Nemmeno l'ingresso a gara in corso di Leão, lasciato inizialmente in panchina, muta in maniera sostanziale il corso della contesa. In classifica, come detto, il distacco dal Napoli si allunga ancora: 8 punti. Una forbice che comincia ad assumere proporzioni troppo importanti per poter essere sminuita.