Il Napoli non smette di vincere e lo fa anche in una serata a un certo punto parecchio complicata. Per più di un’ora infatti l’Empoli di Paolo Zanetti chiude gli spazi e taglia tutte le linee di passaggio al Napoli; la squadra di Spalletti si ritrova così col pallone tra i piedi e senza troppa velocità per innescare le solite combinazioni. Serve dunque l’episodio per sbloccare la gara. E l’episodio arriva al 67’: da un cross di Lozano, Marin si addormenta dopo lo stop e Osimhen gli ruba il tempo; Pairetto vede il rigore. Dal dischetto Lozano calcia malino ma buca comunque Vicario. E da lì, il Napoli, va a nozze. Gli ospiti restano anche in 10 per l’espulsione di Luperto e Zielinski nel finale fissa il 2-0. Morale della favola il Napoli vince un’altra partita ‘da grande’, infilando il 10° successo consecutivo in campionato. Per Spalletti un record: unico allenatore nella storia della Serie A a infilare questa striscia con due club diversi (l’aveva già fatto a Roma). Curiosità statistica che certamente interesserà poco all’allenatore toscano: il suo Napoli infatti resta in vetta alla Serie A e scappa addirittura a momentaneo +9 sul Milan. Questi, casomai, i veri numeri che faranno piacere al tecnico del Napoli.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (90' Demme), Ndombele (65’ Zielinski); Politano (65’ Lozano), Osimhen (90' Simeone), Raspadori (65’ Elmas).

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas (59’ Akpa-Akpro), Marin (85' Ekong), Bandinelli (73’ Grassi); Baldanzi (73’ Henderson), Bajrami; Satriano (59’ Lammers).

Gol: rig. 69’ Lozano, 88' Zielinski.

Assist: Lozano.

Note – Ammoniti: Ostigard; Parisi, Henderson, Bandinelli, Satriano. Espulsi: Luperto doppia ammonizione al 73’.

La cronaca in 6 momenti chiave

45’ ECCOLA QUI LA PRIMA VERA PALLA GOL! RASPADORI! Riesce finalmente a trovare un varco in area Raspadori, che controlla e prova il tiro sul secondo palo: Vicario immobile, ma sfera fuori di un nulla.

52’ OCCASIONE POTENZIALE NAPOLI. Bravo Raspadori a lavorare una palla in area e poi mettere per Anguissa a rimorchio: il centrocampista africano calcia alto. Era una buona chance.

63’ OSIMHEM! CHE OCCASIONE! Punizione messa dentro da Raspadori, Osimhen sale in cielo e brucia tutti: stacco impetuoso e possente, palla però sopra la traversa.

67’-69’ RIGORE PER IL NAPOLI, GOL DI LOZANO. Osimhen brucia il controllo sbagliato di Marin, anticipandolo e poi franando sotto il peso del corpo dell'empolese. L'arbitro fischia rigore. Dal dischetto va Lozano che calcia malino: Vicario intuisce e tocca, ma non basta. La palla va dentro.

74’ EMPOLI IN 10! SECONDO GIALLO A LUPERTO! Lozano cambia la partita, qui scappa via a Luperto che spende il fallo. Secondo giallo. Toscani in 10. Che mazzata per gli ospiti nel giro di meno di 10 minuti!

88' GOL! RADDOPPIA IL NAPOLI! ZIELINSKI! Grande azione del messicano a destra, cross dentro, Osimhen va a vuoto, ma dietro c'è l'inserimento di Zielinski che calcia al volo e chiude la gara.

Lozano. Il suo ingresso cambia la partita. Fa faticare uno stanco Parisi; fa partire il cross che porta al rigore; trasforma – seppur con fortuna – il successivo penalty; fa arrivare il secondo giallo a Luperto e infine piazza anche l’assist a Zielinski.

PROMOSSO: Zielinski. Nonostante l’ingresso nel finale trova il tempo per il gol. Combinazione perfetta.

BOCCIATO: Marin. Discutibile o no il rigore, il suo stop sbagliato e la distrazione su quella palla in area restano lì da vedere. Non troverà certamente un gran voto.

