La Procura federale ha aperto un fascicolo sudopo aver visionato alcune immagini 'provocatorie' dell'attaccante bosniaco ai danni dei tifosi della. Tutto è partito durante il derby d'Italia tra Juventus e Inter, vinto dai bianconeri per 2-0 , con Dzekoperché si era permesso di redarguire un raccattapalle, a suo direa rimettere la palla in gioco durante il match. L'attaccante è stato così beccato dai fischi per tutta la partita, fino alla risposta del giocatore che, come dire, ha "mostrato gli attributi” alla tifoseria avversaria dopo un rinvio dal fondo di Szczesny.