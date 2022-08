Poche occasioni da gol e tanto agonismo tra Empoli e Fiorentina, terminata alla fine sul punteggio di 0-0. Gara caratterizzata dal cambio d'arbitro all'ora di gioco per l'infortunio al polpaccio di Marchetti. Al suo posto, il 4° uomo Juan Luca Sacchi, già direttore di gara di Fiorentina-Cremonese. Padroni di casa che reggono fino alla fine nonostante l'espulsione a Luperto al 64'. Con questo risultato, l'Empoli sale a 1 punto, la Fiorentina - rimodellata col turnover di mister Italiano - a quota 4.

Bonaventura e Bandinelli a contrasto in Empoli-Fiorentina Credit Foto Getty Images

Il tabellino

EMPOLI-FIORENTINA 0-0

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Bandinelli (63' Haas), Marin, Henderson (86' Grassi); Bajrami (67' Satriano); Destro (68' De Winter), Lammers (63' Cambiaghi). All.: Zanetti.

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodô, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic (86' Biraghi); Bonaventura, Mandragora, Maleh (46' Duncan); Ikoné (76' Nico Gonzalez), Jovic (87' Cabral), Saponara (46' Sottil). All.: Italiano.

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido e poi (dal 61') Juan Luca Sacchi di Macerata, subentrato per infortunio del collega.

Note - Recupero: 3+10. Espulso: al 64' Luperto (E) per fallo su chiara occasione da gol, al 100' l'allenatore dell'Empoli Zanetti per reiterate proteste. Ammoniti: Bandinelli, Ikoné, Maleh, Sottil.

Ikonè, Parisi, Empoli-Fiorentina, Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca della partita in 7 momenti chiave

30' - MANDRAGORA DA FUORI! Staffilata bassa con palla che sfiora il palo alla sinistra di Vicario. Pericolosissima, qui, la Fiorentina.

39' - IKONE! Grande imbucata di Terzic dalla sinistra e zampata dell'ex Lille: Vicario, con l'ascella in uscita, la devia quel tanto che basta per mandare a lato e sventare la minaccia.

45'+1 - EMPOLI VICINISSIMO AL VANTAGGIO! Cross dalla mancina di Parisi e tuffo di testa da due passi di Destro, che sbuca alle spalle di Milenkovic e conclude a lato di pochissimo!

52' - DESTRO! L'ex Genoa penetra in area e conclude a Vicario battuto: Lucas Martinez Quarta si tuffa in area e fa miracolosamente schermo!

53' - ATTENZIONE! INFORTUNIO PER L'ARBITRO MARCHETTI che, in fase di scatto, accusa un dolore muscolare al polpaccio. Al suo posto, dentro il quarto uomo Juan Luca Sacchi di Macerata, già direttore di gara di Fiorentina-Cremonese.

66' - CARTELLINO ROSSO PER LUPERTO, reo di aver fermato fallosamente Jovic, involato a rete. Inizialmente sarebbe stata ammonizione: decisivo l'intervento del VAR.

90'+9 - DUNCAN ALL'ALTEZZA DEL DISCHETTO A VICARIO BATTUTO! Ismajli fa schermo e sventa un gol già fatto della Fiorentina!

MVP

Terzic. Quanto brio sulla sinistra. La sua palla per Ikoné al 39' è di quelle col contagiri.

Fantacalcio

PROMOSSO - Parisi. Come il suo collega della mancina viola, si erge a distributore automatico di palloni buoni. Su tutti, quello per Destro sul finire del primo tempo, che l'ex Genoa, in tuffo di testa da pochi passi, non riesce ad insaccare.

BOCCIATO - Luperto. Ingenuo nel contrastare fallosamente da dietro il lanciatissimo Jovic. Espulsione meritata, la sua.

