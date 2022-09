Soffrendo, rischiando, sbagliando, ma illuminata dalle intuizioni di uno straordinario giocatore. Paulo Dybala si traveste da leader tecnico e spirituale e con un gol ed un assist per Abraham confeziona il 2-1 della sua Roma contro un ottimo Empoli, a cui non basta il momentaneo pareggio di Bandinelli .

Il primo tempo va subito a ritmi altissimi: l'Empoli fa la partita con coraggio prendendo in mano le redini col palleggio, la Roma risponde con i soliti strappi di grande qualità. A prendersi la scena in avvio è Dybala, che dopo un clamoroso palo al 7' trova dieci minuti più tardi il vantaggio con una meravigliosa conclusioone a giro dai 20 metri. I toscani però non si arrendono, rispondendo colpo su colpo e colpendo anch'essi un palo con Satriano. Gli uomini di Zanetti non mollano e trovano il pareggio nel finale di frazione: dormitona della difesa giallorossa su un cross dalla destra, i centrali scivolano male ed aprono la strada al colpo di testa vincente di Bandinelli.

La ripresa è ancor più divertente e ricca colpi di scena del primo tempo. L'Empoli inizia meglio, prendendo in mano le redini e sfiorando il gol a metà frazione con Satriano che a tu per tu con Rui Patricio spedisce fuori di un soffio. Nel momento migliore della Roma arriva però un'altra perla straordinaria di Dybala, fenomenale ad inventarsi un assist perfetto per Abraham,che al 71' riporta avanti gli uomini di Mourinho. Pellegrini potrebbe uccidere il match qualche minuto più tardi su calcio di rigore, ma il capitano colpisce in pieno l'incrocio dei pali. Un errore pesante che regala nuova linfa all'Empoli, ad un passo dal pari con il palo di Akpa Akpro colpito nel finale; l'ex Lazio, poco più tardi, viene espulso per un brutto fallo su Smalling. Una gara divertentissima si chiude così con una vittoria preziosa della Roma: agganciato il secondo posto a -1 dal terzetto Napoli-Milan-Atalanta.

Il tabellino

Empoli-Roma 1-2

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi (53' Cacace); Haas (63' Akpa Akpro), Marin (82' Grassi), Bandinelli; Pjaca (63' Bajrami), Satriano, Lammers (82' Cambiaghi). All. Zanetti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola (90'+7 Vina); Dybala (81' Bove), Pellegrini (90'+6 Camara), Abraham (81' Belotti). All. Mourinho.

ARBITRO: L. Marinelli

GOL: 17' Dybala, 43' Bandinelli, 71' Abraham

AMMONITI: 27' Parisi, 60' Ismajli, 65' Akpa Akpro, 89' Celik

ESPULSI: 87' Akpa Akpro

NOTE: recupero 9'

La cronaca in 8 momenti

07 - DYBALA! PALO! Cross controllato in area da Abraham, la Joya segue l'azione e calcia da due passi centrando in pieno il legno da due passi!

17 - DYBALAAAAAAA!! DYBALAAAAAAAA!!! CHE GOOOOL!!! Conclusione meravigliosa dal limite della Joya, che pesca l'angolino alto battendo vicario!

23 - PALO DI SATRIANO! EMPOLI VICINISSIMO AL PARI! Splendido cross di Parisi da sinistra per l'argentino, che stacca da solo dentro l'area e prende in pieno il legno.

43 - BANDINELLIIII! BANDINELLIII! PAREGGIO EMPOLI!! Cross dalla destra, la difesa della Roma scivola male e Bandinelli la spinge in porta di testa!

69 - SATRIANO! OCCASIONE COLOSSALE PER L'EMPOLI! Bravissimo l'argentino ad ubriacare Mancini con una serie di finte, ma a tu per tu con Rui Patricio il tocco di punta finisce a lato di un soffio.

71 - ABRAHAAAAAAAM!! ABRAHAAAAAAM! ROMA DI NUOVO AVANTI! Palla pazzesca di Dybala a leggere l'inserimento dell'inglese, che da due passi non può sbagliare!

80 - SBAGLIA IL RIGORE PELLEGRINI!! TRAVERSA!! Calcia troppo alto il capitano giallorosso, che centra in pieno l'incrocio.

84 - AKPA AKPRO! ALTRO PALO! Esce a vuoti Bove, l'ex Lazio ne approfitta e prende in pieno il legno!

MVP

Paulo DYBALA - Dominatore silenzioso, sale in cattedra con un gol fantastico ed un assist illuminante. Questa vittoria è tutta frutto della sua straordinaria classe.

Fantacalcio

Promosso - Tammy ABRAHAM: gioca male, ma segna. E va bene così. Bonus fondamentale anche in una serata così così.

Bocciato - Lorenzo PELLEGRINI: Il rigore sbagliato suggella un momento decisamente no. Deve ritrovarsi, soprattutto emotivamente.

