Continuano a non vincere Empoli e Verona. Le due compagini impattano 1-1 nel match di scena al Castellani. Partita equilibrata, con il primo tempo favorevole ai padroni di casa che però subiscono la rimonta degli avversari nella ripresa. Un punto che, in fin dei conti, non accontenta nessuna delle due squadre, le quali rimangono sempre nei bassifondi della classifica.

4-3-2-1 per l'Empoli, dietro le punte che saranno Satriano e Lammers agisce Baldanzi. Cioffi invece sceglie il 3-5-2, ritrovato Faraoni sulla fascia, il tandem d’attacco è composto da Lasagna ed Henry. La squadra di Zanetti parte notevolmente meglio rispetto agli avversari: i padroni di casa sono più reattivi e arrivano per primi su tutte le palle. Faraoni fatica a respingere gli attacchi di Parisi sulla fascia, mentre Baldanzi in mezzo dimostra di avere tantissimo talento e domina in lungo e in largo. Ed è proprio il giovane trequartista a sbloccare il match con un bel sinistro da fuori area prima della mezz'ora. Il gol sveglia il Verona che nel finale di prima frazione prova a farsi vedere nella metà campo avversaria, senza successo.

Cioffi cambia la squadra nella ripresa, facendo subito tre cambi. I nuovi innesti portano i loro frutti e l'Hellas è più aggressivo, guadagna campo e si fa più pericoloso. Il gol è nell'aria e arriva con Kallon che, appena entrato, al primo pallone toccato col sinistro supera Vicario e trova il pareggio. La rete spegne il match: le emozioni latitano e nel finale le squadre si accontentato del punto guadagnato.

Zanetti e Cioffi escono dal campo con l'amaro in bocca per il risultato. Però ci sono diverse note liete, per entrambi sono i giovani. Nell'Empoli gara stupenda per Bandini e Parisi, mentre l'Hellas ringrazia l'invenzione di Kallon per il pareggio. Domani finirà il mercato, per cui non ci saranno più distrazioni.

Tabellino

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas (dal 63' Henderson), Grassi (dal 63' Marin), Bandinelli; Baldanzi (dal 37' Bajrami); Lammers (dall'83' Fazzini), Satriano (dall'83' Destro).

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Coppola, Ceccherini (dal 46' Hien), Dawidowicz; Faraoni (dal 46' Terracciano), Tameze (dal 67' Doig) D, Hongla (dal 46' Veloso), Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna (dal 67' Kallon).

GOL: Baldanzi (E), Kallon (V),

ASSIST: Doig (V),

AMMONITI: Faraoni (V); Dawidowicz (V), Veloso (V),

ESPULSI: Nessuno.

ARBITRO: Marco Serra.

La cronaca in 6 momenti

17' MONTIPO' BLOCCA SU LAMMERS: Bell'azione dell'Empoli. Lammers dalla fascia si accentra e prova il sinistro, ben piazzato il portiere che blocca il diagonale.

23' CHE AZIONE DI BALDANZI: Talento puro questo ragazzo che da centrocampo parte palla al piede e dal limite prova il tiro, di poco a lato.

25' BALDANZI TROVA IL VANTAGGIO: Empoli avanti meritatamente. Il giovane trequartista mette dentro il primo gol in Serie A con un gran sinistro dalla distanza.

50' LASAGNA SPARA SU VICARIO: Lazovic mette dentro rasoterra per Lasagna che di prima col sinistra da centro area tira in porta. Il portiere respinge.

70' KALLON APPENA ENTRATO PAREGGIA I CONTI: Mossa vincente del Verona. Dalla destra palla in mezzo, sponda fortunosa di Doig che la rimette in mezzo, stop a centro area e conclusione subito di Kallon al volo che si insacca rasoterra.

73' BANDINELLI COL DESTRO: Bell'azione del giocatore dell'Empoli che entra in area, fa una finta e dal limite va col destro, a lato di poco.

La statistica chiave

L'Empoli è la squadra che da inizio 2022 ha pareggiato più partite nel massimo campionato italiano, 11 su 23.

Il migliore

Fabiano PARISI: motorino efficace sulla fascia, riserva inesauribile di palloni buoni per gli attaccanti. Ma non solo: è anche super utile in fase difensiva. Insomma, un gran bel terzino.

Promosso

Tommaso BALDANZI: sono una mezz'ora giocata ma di enorme spessore. Nonostante i 19 anni dimostra già di avere grandi numeri e talento. Un gol fatto, il primo in carriera, più tante altre belle giocate sulla mediana. Esce dopo un colpo ricevuto alla coscia.

Bocciato

Davide FARAONI: Primo tempo da incubo, con Parisi che gli passa da tutte le parti. Se il Verona nel primo tempo è praticamente assente, gran parti delle colpe sono sue.

