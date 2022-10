Clamorosa partita a Firenze. L’eroe è Mkhitaryan, che al 95’ regala tre punti pazzeschi all’Inter: è 4-3 al Franchi per i nerazzurri. Che vanno avanti 2-0 dopo un quarto d’ora, si portano sul 2-3 ma si fanno riprendere da Jovic al 90’, prima che un rimpallo – Venuti spazza addosso all’armeno – mandi in paradiso Simone Inzaghi. Barella sblocca subito su assist dell'argentino, che poi in contropiede raddoppia. La partita sembra già finita dopo 15 minuti, la Fiorentina rientra nel match con un episodio: Dimarco su Bonaventura in area, rigore al 33' e gol di Cabral. Nella ripresa Ikoné pareggia con un grande sinistro sotto l'incrocio, i viola ci credono ma l'Inter si riporta avanti: Lautaro giù in area su uscita di Terracciano, inizialmente l'assistente alza la bandierina ma il Toro è in gioco per centimetri. E dunque penalty, trasformato alla grande dall'argentino. La gioia dell'Inter viene smorzata a un passo dal finale: angolo dalla sinistra, sponda per Jovic che in acrobazia insacca. Inutile il tentativo di salvataggio da parte di Mkhitaryan. L'armeno è protagonista del gol partita: contropiede di Barella e Venuti spazza addosso al centrocampista, che al 95' regala la vittoria a Inzaghi. La Fiorentina recrimina per un contatto tra Dzeko e Milenkovic. Ma il verdetto è questo: 4-3 per l'Inter, che trova la terza vittoria di fila in campionato.

Il tabellino

FIORENTINA-INTER 3-4 (primo tempo 1-2)

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo (83' Venuti), Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi (83' Terzic); Bonaventura, Amrabat (83' Barak), Duncan (52' Jovic); Gonzalez (8' Ikoné), Cabral, Kouamé. All.: Italiano.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian (66' Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (66' Gosens); Correa (61' Dzeko), Lautaro (85' Bellanova). All.: Inzaghi.

Gol: 2' Barella (I), 15' Lautaro (I), 33' rig. Cabral (F), 60' Ikoné (F), 73' rig. Lautaro (I), 90' Jovic (F), 95' Mkhitaryan (F)

Assist: Lautaro (I), Milenkovic (F)

Ammoniti: Acerbi (I), Bonaventura (F), Dodò (F), Amrabat (F), Barella (I), Milenkovic (F), Dumfries (I)

Henrikh Mkhitaryan durante Fiorentina-Inter Credit Foto Getty Images

La cronaca in 11 momenti chiave

2' GOL DI BARELLA - Nerazzurri subito avanti! Pressione alta dell'Inter, Lautaro pesca il taglio del centrocampista: controllo a tu per tu con Terracciano e gol con l'esterno destro.

8' NICO GONZALEZ KO - Infortunio, dentro Ikoné.

10' SUBITO IKONE PERICOLOSO - Occasione Fiorentina: sponda di Kouamé, sinistro a giro a cercare il secondo palo e pallone alto di pochissimo! Pericolosissimo dopo pochi secondi.

15' GOL DI LAUTARO - Palla recuperata dai nerazzurri sulla trequarti, due contro due guidato da Lautaro e Correa. Il Toro va da solo, punta Quarta e si porta sul sinistro: conclusione rasoterra all'angolino dopo l'ingresso in area di rigore.

33' GOL DI CABRAL - Cross dalla sinistra, inserimento senza palla di Bonaventura che colpisce al volo da pochi passi: largo di poco. Ma c'è intervento scomposto di Dimarco, che colpisc duro l'avversario dopo la conclusione: calcio di rigore dopo l'on field review. Cabral spiazza Onana.

59' CHE OCCASIONE PER LA FIORENTINA - Kouamé mette in mezzo una palla bassa e forte, al difesa dell'Inter buca ma nessuno riesce a impattare a porta vuota.

60' GOL DI IKONE - Contropiede della viola, l'esterno punta Acerbi e rientra sul sinistro: pallone sotto l'incrocio del secondo palo, gol stupendo.

66' TERRACCIANO SU BARELLA - Contropiede dell'Inter, Dzeko manda in porta il centrocampista che entra in area da posizione defilata e calcia: parata.

73' GOL DI LAUTARO - Terracciano atterra Lautaro, Valeri fischia rigore ma viene segnalato fuorigioco. Che però non c'è, per millimetri: il Toro spiazza il portiere dal dischetto.

90' GOL DI JOVIC - Angolo dalla sinistra, il pallone arriva sul secondo palo: acrobazia vincente.

95' GOL DI MKHITARYAN - Venuti spazza addosso all'armeno su contropiede e il pallone entra! Incredibile! La Fiorentina protesta per un contatto tra Dzeko e Milenkovic.

Mvp

Lautaro MARTINEZ – Assist, gol, rigore conquistato, rigore trasformato. In questo momento l’Inter, dal punto di vista offensivo, è Lautaro Martinez. Protagonista assoluto, giocatore totale.

Fantacalcio

PROMOSSO: Barella. Anche oggi in bonus con un gran gol in avvio. Dal suo contropiede nasce il gol del 4-3.

BOCCIATO: Venuti. Spazzata addosso a Mkhitaryan in occasione del gol partita. Errore imperdonabile.

Le pagelle

