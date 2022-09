dibattito pubblico sul nuovo stadio di San Siro - che comincerà il prossimo 28 settembre, come comunicato dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala - e il via libera, al dossier che Inter e Milan hanno inviato lo scorso 5 settembre al Comune, che ha riacceso le polemiche proprio perché con lo smaltimento definitivo della "Scala del Calcio", scompariranno rifunzionalizzazione e conservazione, elementi presenti invece nelle proposte precedenti del club. La demolizione del vecchio Meazza , ilsul nuovo stadio di San Siro - che comincerà il prossimo, come comunicato dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala - e il via libera, al dossier che Inter e Milan hanno inviato lo scorso 5 settembre al Comune, che ha riacceso le polemiche proprio perché con lo smaltimento definitivo della "", scompariranno rifunzionalizzazione e conservazione, elementi presenti invece nelle proposte precedenti del club.

Nell'aggiornamento dello "Studio di Fattibilità Tecnico Economica" presentato da Inter e Milan, i club forniscono diverse stime: da quelle sui tempi necessari alla realizzazione del nuovo impianto e del comparto polivalente (quasi 80 mesi, 2403 giorni solari consecutivi, col nuovo Stadio pronto per il 12 settembre 2027), a quelle sommarie sui potenziali ricavi (circa 120 milioni di euro a club dalla stagione 2027-28) - in cui le fonti di entrata per i due club sono state divise tra Comparto stadio e Comparto polivalente - per arrivare infine a quelle sommarie per la spesa necessaria (aumentata a 1 miliardo e 294 milioni di euro, escluso IVA). Andiamo allora a conoscere nel dettaglio tutte queste stime.

Nuovo San Siro: le tempistiche

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, web magazine che ha potuto visionare i documenti, per la realizzazione di tutte le opere è stata stimata una tempistica di circa 80 mesi e, come data di inizio dei lavori, è stato ipotizzato il 1° gennaio 2024: una scelta obbligata per consentire che il sottopasso Patroclo possa essere aperto durante i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Sono poi previste due fasi:

Nella Fase 1 , è prevista la realizzazione del nuovo Stadio , posto nell'area a Ovest rispetto al sottopasso Patroclo, e del Centro Congressi . Il nuovo impianto dovrebbe così essere pronto per il 12 settembre 2027 , all'inizio della stagione sportiva 2027-28.

, è prevista la , posto nell'area a Ovest rispetto al sottopasso Patroclo, e del . Il nuovo impianto dovrebbe così essere , all'inizio della stagione sportiva 2027-28. Nella Fase 2, possibile solo dopo l'apertura del nuovo Stadio, comincerà invece la demolizione integrale dello Stadio Meazza, la successiva realizzazione dei Parcheggi interrati a servizio del Comparto Plurivalente e il completamento degli edifici complementari al nuovo Stadio, ovvero Centro Commerciale, Centro Attività Sportive, Intrattenimento, Museo dello Sport e nuovo Distretto dello Sport (insieme di tutte le opere di soprasuolo, quali percorsi pedonali, verde attrezzato e arredi vari).

LE DATE FONDAMENTALI ATTIVITÀ 1° gennaio 2024 Inizio stimato dei lavori Dal 21 gennaio 2024 al 7 agosto 2028 Attività ambientali suolo e smaltimento macerie Dal 1° gennaio 2024 al 18 novembre 2027 Cosiddetta Fase 1 12 settembre 2027 Conclusione del Nuovo San Siro Dal 13 settembre 2027 al 31 luglio 2030 Cosiddetta Fase 2 31 luglio 2030 Fine lavori

Nuovo San Siro: i ricavi per Inter e Milan

Sempre secondo Calcio e Finanza, sulla base delle stime più recenti i due club prevedono di incassare ognuno 120,4 milioni di euro (esclusa IVA) a stagione, a partire quindi dall'annata sportiva 2027-28. Una stima sommaria dei ricavi ribassata rispetto alla previsione del novembre 2019, quando le entrate erano state stimate in 123,9 milioni. Ovviamente, questi ricavi stimati non comprendono quelli derivanti da matchday o dedicati alle manifestazioni sportive singole, perciò a essi dovranno poi essere sommati - di stagione in stagione - i ricavi da ticketing (abbonamenti e biglietteria per le varie partite giocate). Anche in questo caso, suddivisione in due rami diversi per le fonti di introiti:

Comparto Stadio: 80,1 milioni . Considera tutte le attività legate all'impianto, dai naming rights al food & beverage, senza dimenticare sponsor e altri eventi. Ad esempio, i due club confidano di incassare, a testa, circa 18 milioni dai naming rights, altri 9 da sponsor vari e oltre 18 da Tour/Museo. A differenza di quanto stimato nel novembre 2019, le entrate stimate derivanti dal Comparto Stadio sono superiori di 11,2 milioni di euro.

. Considera tutte le attività legate all'impianto, dai naming rights al food & beverage, senza dimenticare sponsor e altri eventi. Ad esempio, i due club confidano di incassare, a testa, circa 18 milioni dai naming rights, altri 9 da sponsor vari e oltre 18 da Tour/Museo. A differenza di quanto stimato nel novembre 2019, le entrate stimate derivanti dal Comparto Stadio sono superiori di 11,2 milioni di euro. Comparto Plurivalente: 40,3 milioni. Considera i ricavi derivanti dal Centro Congressi, dai Parcheggi e dalle varie attività commerciali. Ad esempio, i due club stimano di avere introiti per circa 9 milioni dagli uffici e per oltre 23 milioni da attività di Leisure & Entertainment, incluse qui attività commerciali. A differenza di quanto stimato nel novembre 2019, le entrate stimate derivanti dal Comparto Plurivalente sono inferiori di 14,8 milioni di euro.

Nuovo San Siro: i costi

In questo caso, rispetto alla stima effettuata nel novembre 2019, i costi sono lievitati di circa 62 milioni di euro per arrivare a toccare la cifra di 1 miliardo e 294 milioni (escluso IVA) necessari per la realizzazione del nuovo impianto cittadino. Le uscite, per i due club, sono state suddivise in tre diverse voci tecniche:

Costi di costruzione ambito San Siro : 1 miliardo e 38 milioni di euro circa. Si tratta della voce più importante e impattante, a livello di cifre, perché riguarda la costruzione del nuovo Stadio, la demolizione integrale dello Stadio Meazza e tutto ciò che è legato al Comparto Plurivalente. A titolo di esempio, tra le varie voci di spesa troviamo: Comparto Stadio (604 milioni circa), demolizione Stadio Meazza (52 milioni circa), Comparto Plurivalente (360 milioni circa).

: di euro circa. Si tratta della voce più importante e impattante, a livello di cifre, perché riguarda la costruzione del nuovo Stadio, la demolizione integrale dello Stadio Meazza e tutto ciò che è legato al Comparto Plurivalente. A titolo di esempio, tra le varie voci di spesa troviamo: Comparto Stadio (604 milioni circa), demolizione Stadio Meazza (52 milioni circa), Comparto Plurivalente (360 milioni circa). Costi "soft" , o somme a disposizione dell'Amministrazione: 236 milioni di euro circa. Di essi, 69 milioni circa saranno destinati agli importi base, mentre circa 145 serviranno per le spese tecniche.

, o somme a disposizione dell'Amministrazione: di euro circa. Di essi, 69 milioni circa saranno destinati agli importi base, mentre circa 145 serviranno per le spese tecniche. Oneri da costo di costruzione: 21 milioni di euro circa. Tra di essi, spiccano sicuramente i 15 milioni circa necessari per il Centro Commerciale.

