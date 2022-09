L'Inter sta attraversando il primo momento di difficoltà della stagione e questo coincide con l'assenza del suo attaccante di riferimento, Romelu Lukaku. Il belga è ai box per una distrazione muscolare che lo ha tenuto out contro Cremonese, Milan e Bayern Monaco. Inzaghi lo potrà riavere a disposizione prima della sosta Nazionali?

L'ex Chelsea ha concluso la fisioterapia con lo specialista di fiducia in Belgio e rientrerà a Milano nelle prossime ore. Si recherà domani sera a San Siro per assistere al match contro il Torino e riabbracciare i compagni. L'obiettivo dello staff nerazzurro è quello di rendere convocabile Lukaku per la partita in casa dell'Udinese di domenica 18 settembre. Non si correranno rischi e la deadline di Udine non sarà perseguita a tutti i costi. L'ultima cosa che serve all'Inter in questo momento è una ricaduta del suo centravanti.

L'attacco contro il Torino

Dzeko ha dimostrato buona condizione, subentrando alla grande nel derby e uscendo tra i migliori dalla serataccia contro il Bayern. Lautaro sarà il suo vice contro il Torino, mentre per Correa l'inizio di stagione è stato a tratti allarmante. Contro il Milan la prestazione è stata ben lontana dalla sufficienza e l'errore sotto porta in Champions ha confermato che l'ex Lazio non è al momento un'alternativa valida per l'attacco di Inzaghi.

