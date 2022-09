Juventus-Salernitana, match della 6a giornata della Serie A 2022-2023 andato in scena all'Allianz Stadium di Torino, , match della 6a giornata della Serie A 2022-2023 andato in scena all'Allianz Stadium di Torino, si è concluso col punteggio di 2-2 . Doppio vantaggio ospite maturato nel primo tempo con Candreva e il rigor di Piatek. Nella ripresa Bremer accorcia subito le distanze, Bonucci pareggia nel recupero ribadendo in rete un rigore che Sepe aveva parato. Poco dopo, annullato il 3-2 a Milik per fuorigioco. Espulsi lo stesso Milik, Cuadrado e Fazio. Insomma, è successo di tutto . Sentiamo le parole a riguardo di Massimiliano Allegri, allenatore dei bianconeri.

Sul gol annullato a Milik

Il gol annullato a Milik nel recupero? Non voglio sapere niente. Io con gli arbitri non parlo mai. Che idea mi sono fatto? E' un dato di fatto, è stato annullato un gol che non so se è buono o no. Vorrei solo rivedere le immagini perché c'è Candreva che secondo me è sotto la linea là vicino alla bandierina... ma le immagini non sono chiare. Gli arbitri comunque vanno lasciati stare, i protagonisti sono i giocatori. Bonucci sul gol di Milik poi viene strattonato... L'arbitro comunque è stato bravo come bravi sono gli altri arbitri".

Reazione e gioco

"Non eravamo mai andati in svantaggio, oggi volevo vedere la reazione. Non dovevamo perdere ordine, abbiamo perso un po' di ordine come nelle partite in cui siamo andati in vantaggio. Sono contento di quanto fatto dai ragazzi. E' una questione di crescita, stanno giocando dei giovani calciatori. La personalità non la compri in un attimo, riabituarsi a vincere non è facile. Ci arriveremo, sono dispiaciuto perché una vittoria oggi ci permetteva di andare a meno due dal primo posto. La reazione c'è stata".

