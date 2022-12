Juventus: ogni giorno ci sono novità derivanti La Repubblica" si configura infatti una nuova accusa per gli ormai ex dirigenti della Juventus, ovvero quella di aggiotaggio: un capo d'accusa derivante dalla diffusione di un comunicato falso sull'andamento delle azioni del club in Borsa nel 2020. Qualora l'accusa dovesse essere confermata, gli ex dirigenti della Juve rischierebbero fino a 12 anni di carcere solo per questo reato. Non sono assolutamente giorni tranquilli per i tifosi della: ogni giorno ci sono novità derivanti dalle indagini a cui sono sottoposti i vertici bianconeri e anche oggi non ci sono news positive. Secondo quanto riportato da "" si configura infatti una nuova accusa per gli ormai ex dirigenti della Juventus, ovvero quella di: un capo d'accusa derivante dalla diffusione di un comunicato falso sull'andamento delle azioni del club in Borsa nel 2020. Qualora l'accusa dovesse essere confermata, gli ex dirigenti della Juve

Ad

AGGIOTAGGIO (/ag·gio·tàg·gio/) - Speculazione (punibile per legge) sul crescere o diminuire del costo dei pubblici valori o sul prezzo di certe merci, operata valendosi di informazioni riservate o divulgando notizie false o tendenziose per alzare o abbassare le quotazioni, allo scopo di avvantaggiarsi a danno dei risparmiatori o dei consumatori.

Serie A CR7-Juve, si va per vie legali: vuole i 19,9 mln della "carta segreta" 5 ORE FA

La ricostruzione

"Il titolo in Borsa era salito del 5,07 per cento: uno spiraglio di luce per la Juventus in piena pandemia. Ma a provocare il rialzo era stata la diffusione di un comunicato “falso”: è qui che si configura l’accusa di aggiotaggio, quella che spaventa di più i vertici del club che solo per questo reato rischiano fino a 12 anni di carcere. L’oscillazione positiva arrivava grazie all’intesa raggiunta il 28 marzo 2020 con i calciatori che rinunciavano, formalmente, a quattro stipendi per l’emergenza Covid”.

Conflitto di territorialità del processo

"Per i pm Marco Gianoglio, Mario Bendoni e Ciro Santoriello, infatti, si è trattato di un’azione "immodificabile e irreversibile" che ha portato alla "manipolazione del mercato": è stata fatta a Torino quando è stato premuto l’"invio" del comunicato. Per la difesa invece il reato sarebbe, nel caso, commesso a Milano dove ha sede la Borsa: a diffonderlo non è stata una dipendente Juve, ma un server informatico".

Quanto rischiano gli ex dirigenti della Juventus?

Come rivelato dall’edizione odierna di Repubblica, l’accusa di aggiotaggio potrebbe portare i maggiori indiziato ad un reato che gli potrebbe costare addirittura 12 anni di carcere.

Classifiche e risultati

FIFA, Collina spiega il Fuorigioco Semiautomatico

Serie A Monza, splendide notizie: a breve il rientro di Pablo Marì IERI ALLE 11:25