Juventus centra la seconda vittoria consecutiva in campionato e prova a rilanciarsi: dopo l'1-0 nel derby contro il Torino, i bianconeri centrano un rotondo poker contro l'Empoli, nel segno di Kean, McKennie e Rabiot (doppietta). Massimiliano Allegri è visibilmente soddisfatto nelle dichiarazioni post-partita.

"Stiamo assomigliando di più a una squadra, eravamo partiti bene all'inizio della stagione, abbiamo bucato una settimana che ci costa il ritardo in campionato. Dovevamo dare una conferma alla vittoria di Torino, ma non è stato facile. Nel primo tempo abbiamo sofferto un pochettino, potevamo andare comunque sul 2-0, ma abbiamo rischiato su una palla in uscita. Poi abbiamo aumentato i giri e loro sono calati".

Champions in arrivo

"Stiamo migliorando e comunque il fatto che la squadra nel secondo tempo abbia tenuto ritmi alti è un buon segnale a livello di condizione fisica. Abbiamo lavorato bene per tutta la settimana, ora andiamo a Lisbona per cercare di ribaltare il risultato”.

Kean e non solo

"Kean si è presentato bene: ha avuto difficoltà, giocava poco, poi ha trovato condizione soprattutto a livello mentale. Paredes e Milik sono entrati bene".

Gli esterni

"Con Cuadrado e Kostic sugli esterni dobbiamo sfruttarli meglio possibile, poi soprattutto oggi contro l’Empoli che gioca molto stretto bisognava allargare"

Kean: "Non ci bastano i punti che avevamo finora. Dobbiamo continuare così"

"Dobbiamo continuare così, stiamo lavorando sodo, non ci bastano i punti che avevamo finora".

