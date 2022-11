All'Allianz Stadium di Torino la Juventus stende 2-0 l'Inter nel segno di Filip Kostic, autore dei due assist per Rabiot e Fagioli. Grande secondo tempo dei bianconeri, che si sono visti anche annullare una rete dal VAR e hanno colpito un palo sempre con l'ala della Serbia. Inter deludente e tramortita. Male la fase difensiva, impreciso Lautaro. Vediamo insieme migliori e peggiori del match.

===Le pagelle della JUVENTUS===

Wojciech SZCZESNY 6,5 - Sicuro due volte su Calhanoglu, che inquadra la porta di potenza da fuori. Bravissimo a tu per tu con Lautaro a un quarto d'ora dal termine.

DANILO 6,5 - Abbastanza preoccupato nel leggere i movimenti di Dzeko e Lautaro. Capitano coraggioso, che non molla un centimetro. Andrebbe anche a segno, ma il VAR glielo toglie. Buona partita nel complesso.

BREMER 7 - Da centrale del terzetto difensivo rende alla grande. Gagliardo, forte, preciso. Rientro impattante. Anticipa, ringhia, si spinge in avanti, aggredisce.

ALEX SANDRO 6 - Spesso perde la linea e non tiene la posizione nel primo tempo. Barella e Dumfries dal suo lato sfondano, l'Inter trova spazi sempre lí. Poi cresce nella ripresa e non concede più nulla. Media tra 5 dei primi 45 minuti e 7 dei secondi.

Juan CUADRADO 6 - A destra, molto largo. In avanti si vede poco, dietro prova a tenere l'esuberanza atletica di Dimarco. Attento a non scoprire quel lato.

Manuel LOCATELLI 6,5 - Regia scolastica, ma efficace. Battaglie continue in mezzo al campo. Cresce tantissimo nel secondo tempo.

Nicoló FAGIOLI 7 - Inizia bene, convinto e in verticale. Il centrocampo nerazzurro però non gli dà tregua, ma lui non si abbatte. Gioca a due tocchi, con classe e timbra il 2-0 con freddezza. Molto bravo.

Adrien RABIOT 7,5 - Fisicamente regge l'urto con i rivali nerazzurri. Nel secondo tempo (con il destro) apre il piattone e batte Onana sul perfetto cross di Kostic. Gran partita, soprattutto in contenimento (piú duelli vinti di chiunque in campo, 10).

Filip KOSTIC 8 - Migliore in campo per distacco. Largo a sinistra, nel primo tempo un paio di cross innocui, nella ripresa sale in cattedra: prima con una cavalcata di 50 metri si invola e serve a Rabiot l'assist dell'1-0. Poi batterebbe anche il corner del raddoppio di Danilo. Ma il VAR annulla. Con un gran mancino centra anche il palo. Infine rifornisce il 2-0 di Fagioli. Inesauribile.

Fabio MIRETTI 5,5 - Leggerino, timidino, lentino. Tutto "ino". Trova poco spazio tra le linee e finisce per perdersi. Nella ripresa viene rianimato dal vantaggio bianconero e inizia a farsi notare, ma sempre con qualche imprecisione di troppo. (Dal 81' DI MARIA SV - Avvia l'azione del secondo gol)

Arkadiusz MILIK 5,5 - Troppo isolato in avanti. De Vrij e Skriniar lo anestetizzano senza troppe difficoltà. Lui lotta, gioca spesso spalle alla porta, ma fatica a rendersi utile. (Dal 73' CHIESA 6 - Ha voglia e si vede. Gioca centravanti, tagliando di continuo. Deve ritrovare il ritmo giusto)

All. Massimiliano ALLEGRI 7,5 - Sprazzi di vecchia Juventus. Arcigna, tosta, concentrata. Nel primo tempo concede due palle gol e non ne crea. Nel secondo tempo un'altra squadra, sbloccata dalla rete di Rabiot. Bravo a dar fiducia e libertá a Fagioli, ottima la scelta di Bremer centrale.

===Le pagelle dell'Inter===

André ONANA 6 - Freddato alla prima vera occasione bianconera da Rabiot. Decisiva la deviazione sul mancino di Kostic che finisce sul palo. Non può nulla nemmeno su Fagioli.

Milan SKRINIAR 5 - Un fallo su Rabiot gli toglie sicurezza. Non arriva a chiudere sul gol del francese ed è messo male anche sul raddoppio bianconero. (Dal 82' DARMIAN SV)

Stefan DE VRIJ 4,5 - Milik lo disturba in impostazione, ma non demorde. In ritardo sul gol di Rabiot come Skriniar. Male anche nel raddoppio bianconero ed era stato bruciato anche da Danilo sulla rete annullata dal VAR.

Francesco ACERBI 5,5 - Molto bene nel primo tempo, quando si alza e si spinge anche in pressione sui portatori bianconeri. Nella ripresa fatica e non arriva a chiudere sul 2-0 di Fagioli.

Denzel DUMFRIES 5 - Una grande occasione su assist di Barella: mette alto in modo scoordinato. Si nota poco e perde nettamente il duello con Kostic. (Dal 82' BELLANOVA SV)

Nicoló BARELLA 5,5 - Movimento continuo e intelligente, che disturba la Juventus. Manda in porta Dumfries, che non sfrutta la chance. Ha il demerito di perdere il duello che Kostic poi trasforma in assist per Rabiot. Da lí in poi si innervosisce e sbaglia molto (20 palloni persi in totale).

Hakan CALHANOGLU 6,5 - Miretti lo marca a uomo, ma sta bene e ha personalità. Ci prova dopo 10 minuti con una bordata fuori, ben parata da Szczesny. Anche ad inizio ripresa altro missile col destro, sempre ben respinto dal portiere polacco. Il piú pericoloso dei nerazzurri e quello con piú palloni recuperati. (Dal 74' CORREA 6 - Entra e manda subito in porta Lautaro. Unico guizzo nei 20 minuti finali)

Henrikh MKHITARYAN 5,5 - Un paio di pregevoli tagli lunghi da giocatore con tecnica superiore alla media quale è. Combina poco altro, nascondendosi in mediana. (Dal 82' BROZOVIC SV)

Federico DIMARCO 6 - Parte forte, attaccando Cuadrado molto alto. In forma e convinto, cala alla distanza. (Dal 74' GOSENS 5,5 - Legge tardi il cross di Kostic che finisce a Fagioli. Perde un paio di palloni sanguinosi)

Edin DZEKO 5,5 - Vicinissimo al gol con un colpo di testa a metà primo tempo. Svaria e prova a raccordare, ma rimane totalmente inerme in zona gol. Bremer lo anticipa sempre.

LAUTARO Martinez 5 - Subito un mancino potente a fil di palo. Poi viene ben contenuto da Bremer. A 15 dalla fine si presenta a tu per tu con Szczesny, ma si fa ipnotizzare. Serataccia.

All. Simone INZAGHI 5 - Inter positiva ma poco concreta nel primo tempo. Dopo invece aver subito il gol di Rabiot, la squadra crolla, anche psicologicamente. Cambi discutibili, perde l'ennesimo scontro diretto.

