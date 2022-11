Juventus che ha battuto con merito l'Inter per Bella vittoria dellache ha battuto con merito l'per 2-0 grazie ai gol di Rabiot e Fagioli . 4° successo consecutivo in campionato per la squadra di Allegri che si rilancia in chiave classifica . C'è chi ha già parlato di Scudetto, ma il tecnico dei bianconeri ha bloccato tutti i voli pindarici fatti dopo questo successo. Ok la vittoria, ok l'entusiasmo che si è visto fuori e dentro il campo, ma c'è da pensare alla prossima contro il Verona. Certo, è stato fatto un passo avanti rispetto alle presentazioni di qualche settimane fa...

Rabiot?

Ci ho parlato prima dell'eventuale trasferimento. Gli ho solo detto che alla Juve era stimato, che lo considero un grandissimo giocatore con margini di miglioramento importanti. Ha l'età della maturità e ha fatto una partita straordinaria. Detto questo, aggiungo che è stato bello vedere la partita. Abbiamo avuto un pizzico di fortuna, ma quando hai un atteggiamento propositivo e ti metti a disposizione dell'altro riesci a portare a casa il risultato

Il nuovo modulo ha dato maggiore sicurezza?

Sicuramente ha dato più certezze, ma le certezze maggiori sono quelle di una squadra che corre tutta insieme, si aiuta, si abbassa dietro la linea della palla. All'inizio giocavamo mezz'ora, poi uscivamo dalla partita. Ora anche nei momenti di difficoltà rimaniamo in partita e questo è un passaggio importante. Questo spirito qui è uno spirito importante

Qual è la cosa che la rende orgogliosa?

Tornare a battere l'Inter dopo aver perso tre volte e pareggiato una. Poi era importante vincere uno scontro diretto. Abbiamo giocato bene anche tecnicamente, rischiando solo una volta su Lautaro. Quando giochi le partite con quest'atteggiamento è difficile prendere gol. Dove ha trovato la svolta? Non è questione di svolta. Il campionato è lungo. Abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto, soprattutto in Champions, perché abbiamo fatto una brutta Champions. Abbiamo battuto una grandissima squadra, ma da domani riazzeriamo tutto e pensiamo a Verona, sempre una gara difficile, e Lazio. Poi tireremo una riga

Dieci punti troppi per pensare allo Scudetto?

In questo momento bisogna vedere chi sta davanti. Siamo a due punti dal quarto posto, il campionato è ancora lungo. Il Napoli sta facendo cose straordinarie, ma dopo la sosta non so cosa succeda. L'obiettivo è fare il massimo. Ma sappiamo che ci sono squadre importanti. Non dobbiamo pensare che con la vittoria si siano risolti tutti i problemi, bisogna migliorare altre situazioni, recuperare altri giocatori e pensare un passettino alla volta

